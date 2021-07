“Me va muy bien cuando tiro la basura”: Paola Rojas a Zague

Hace poco más de dos años que la periodista, Paola Rojas, sufrió una "humillación masiva" luego de que se filtrara un video íntimo de su entonces esposo, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, el cual no estaba dirigido para ella por lo que ahora la conductora de televisión agradece haber tirado la basura, pues asegura que le va muy bien.

Fue durante su visita al programa Faisy Nights donde la titular del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas recordó uno de los momentos más dolorosos y vergonozosos de su vida; el polémico e íntimo video que circuló en las redes sociales de su entonces esposo Zague.

Tras asegurar que ya había sanado la herida, la conductora de televisión reveló que todo fue un proceso en el que tuvo que aprender a quererse y valorarse mucho. "Es todo un proceso. Sí me he esforzado en estar bien yo, en construirme. En tener autonomía en todos los sentidos, en esforzarme por ser mejor, en quererme mucho", dijo.

Sin embargo, no fue todo, ya que lo que más llamó la atención fue cuando Paola Rojas detalló que le ha servido mucho tirar a la basura a las personas que ya no sirven.

"¿En algún momento has depurado personas y si sí, ha habido una que te haya dolido mucho depurar?", preguntó el conductor a la conductora de Netas Divinas, a lo que ella respondió: “No, todos los que he depurado... ay, me va muy bien cuando tiro la basura", indicó.

Cabe señalar que meses anteriores Paola Rojas confesó que su vida y la de sus hijos dio un giro de 360 grados tras filtrarse el video del ex futbolista profesional, pues todos duraron meses sin salir a la calle debido al hostigamiento de los medios cada vez que salían.

“Tuve que cambiar toda mi cotidianidad y cuando digo toda hablo de la que también involucra a mis hijos. O sea, mis chavitos me acompañaban a hacer el programa de radio. Ahí hacíamos juntos la tarea y eso dejó de ser posible”, dijo en su momento Rojas.

Además, durante el programa Netas Divinas, donde es conductora, fue que Paola Rojas abrió su corazón y contó cómo fue cuándo tuvo a un periodista de frente, quien la cuestionó por el video de Zague.

“La primera vez que se lo dije así de frente a un periodista, le dije 'mira yo no puedo decir ante un micrófono algo que no le pueda explicar a mis hijos' que tienen seis años. Hay que tener empatía humana. Mis hijos no pisaron la calle en meses, hay que pensar qué sucede con la privacidad”, comentó en el programa de televisión.

