"Me sacaron líquido de la médula": Sabine Moussier revela cómo Thalía la salvó de morir

Su hay alguien que está agradecida con la cantante mexicana Thalía, es la actriz Sabine Moussier, quien recientemente aseguró que la intérprete de Amor a la Mexicana la ayudó cuando ella más lo necesitaba e incluso la salvó de morir, pues tras haberle diagnosticado erróneamente tanto la cantante como doña Yolanda Miranda Mange la apoyaron.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que Sabine Moussier compartió que hace unos años vivió una situación dolorosa y que fue Thalía y su madre las que la ayudaron a combatir una enfermedad que fue mal diagnosticada tras tener unos fuertes dolores en el cuerpo y tras sacarle líquido de la médula.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, contó Sabine Moussier frente a las cámaras del matutino conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Tania Vanesa Rincón.

La villana de las telenovelas indicó que afirtunadamente Yolanda Miranda Mange se enteró y la ayudó a luchar contra los malestares que sufría. “Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”.

Así mismo, Sabine Moussier agradeció a Thalía por todo el apoyo moral que le brindó en este proceso para combatir esta enfermedad. Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”, indicó la actriz de origen germano.

Por otro lado, Sabine Moussier habló de como se encuentra en el tema amoroso, y aunque la famosa aseguró que esta abierta al amor, aseguró que no tiene prisa, pues este llegara cuando tenga que llegar, pues ahorita está enfocada en su nuevo proyecto, en la telenovela Corazón Guerrero en donde le da vida al personaje de Victoriana Peñalver de Ruiz-Montalvo, una de las malvadas de la historia.

