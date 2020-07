"Me perdiste", la indirecta de Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja

De nueva cuenta Kimberly Loaiza disfruta del éxito como cantante, pues a solo unas horas de haber lanzado su nuevo sencillo Me perdiste, esté ya se encuentra en el favorito de millones de personas. Pese a que Me perdiste solo está en Spotify ya está en el número 1 de iTunes.

Y es que desde que la famosa youtuber anunció que estaba separada de su pareja y padre de su hija, Juan de Dios Pantoja, ambos han ganado más popularidad, razón por la que muchos haters creen que se trata de una estrategia para ganar más dinero, pues recordemos que hace unos días Juan de Dios lanzó el tema Hagamos las pases, canción que se especula que también dedicó a Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza disfruta del éxito de Me Perdiste. Foto Instagram

A raíz del problema que supuestamente los famosos youtbers tuvieron y que cada quien decidió ir por su camino, Pantoja ha lanzado dos nuevos temas Error y Hagamos las pases, mientras que Kimberly Me perdiste, tema que parece ser una indirecta a su ex.

Sin embargo, en medio del estreno de Me perdiste, la Lindura Mayor compartió que algo extraño sucedió en su cuenta de Instagram, pues aseguró que fue hackeada y posteriormente borrar lo que se había publicado. ¿ Pero qué sucedió?. Resulta que en su perfil apareció una imagen de la también youtuber Lizbeth Rodríguez.

La fotografía de Lizbeth Rodríguez que apareció en el Instagram de Kimberly Loaiza. Foto Instagram Kimberly Loaiza.

"WTF , que extraño fue esto. Alguien subió una foto a mi Instagra. Me asusté demasiado demasiado, la borre a los segundos que la miré, si la vieron no quiero que piensen que no fui yo", escribió en un primero momento Kim. Minutos después Kimberly Loaiza indicó "Bueno a ver con que me salen, por el momento Linduras me tranquilizaré y seguiré con mis cosas, hoy toca grabar".

"Siento que fue una especie de provocación para fingir una molestia conmigo y así sacar cosas mías, Juan lo advirtió desde hace mucho tiempo, espero esta gente logre pasar la página y me deje a mi en paz", finalizó. Cabe recordar que Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez tuvieron un enfrentamiento hace un par de meses luego de que está última ventilara que el intérprete de Error había tenido relaciones con el fotógrafo Kevin Uchetegui.

A esto se le suma que salieron unos videos íntimos de Juan de Dios Pantoja que finalmente esto acabaron con la relación de la pareja, luego de que Kimberly fuera severamente criticada por los usuarios. Ante la ola de mensajes que generó la fotografía de Lizbeth Rodríguez en la cuenta de la intérprete de No seas Celoso, se pronunció en su cuenta de Twitter en donde explicó que ella no compartió la instantánea y que fue un intento para provocarla. Sin embargo, la cantante recibió un sinfín de críticas e incluso señalaron que fue una táctica por su nuevo lanzamiento.

"Amiga MADURAAAA, ridícul@ la canción no tiene ni una letra hablando de el hackeo habla de QUEDATE CON ELLA, estas igual de loca que el zorro y su gente", " “JAJAJAJAJA era obvio que todo lo del "hackeo" fue una táctica para sacar tu nueva canción pedorra que por cierto, está de la....”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Además de que muchos criticaron la vestimenta de la cantante e incluso los arreglos de la imagen " En buena onda, su editor la odia o algo por el estilo?? siempre sale un error super marcado de edición en sus fotos”, “ Ellas es hermosa con azul o con otro color y si vienes por la polémica no des comentarios ok “.

