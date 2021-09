"¿Me los vas a criar?": Carmen Villalobos responde a quienes la critican por no tener hijos a su edad

Hace unos días los usuarios de las redes sociales pusieron en apuros a la reconocida y querida actriz colombiana, Carmen Villalobos, al cuestionarla cuándo se convertirá en madre por primera vez, a lo que la famosa no dudó en responder a todos aquellos que la criticaron por asumir este compromiso.

Fue a través de un video en TikTok que Carmen Villalobos respondió de una manera muy jocosa a los curiosos que se preocupan porque ella no ha tenido bebés a sus 38 años de edad. En la grabación la villana de Café con aroma de mujer de RCN Televisión aparece con una bata blanca y un maquillaje cargado, mientras responde de una manera contundente.

“Cuando me preguntan, ¿cuándo vas a tener hijos?”, expone la famosa a través de letras, para después responder: “¿Por qué? ¿Me los vas a criar?”. Ante la revolución que sabía que iba a provocar en las redes sociales con su contudente respuesta la famosa acompañó el video con un mensaje en donde pide a sus millones de seguidores no tomarlo como personal. “Ja, ja, ja no puedo de la risa. ¡Porfis no se lo tomen personal! Los quiero”.

Lee también: Al estilo Gatúbela, Malillany Marín destaca curvas de infarto en entallado mono de cuero

Mientras que algunos usuarios de las rede sociales expresaron su apoyo y respetaron la decisión de Carmen Villalobos en no convertirse en madre, mientras que otros aseguraron que era una broma y hasta hubo otros que la tacharon de grosera. "Excelente respuesta" "Que grosera", " “Pues es la verdad. Ella verá cuándo tener hijos”, “Ay tan grosera. Publican todo y les molesta que les pregunten”, “Ja, ja, ja la amo”, son algunos de los comentarios en TikTok.

E incluso hubo quienes aseguraron que le copió la respuesta a su colega Catherine Siachoque, quien también no tiene en sus planes ser madre de familia. “Si ese es tu sueño de vida (la maternidad), te estarás realizando. Si no lo es, no lo va a ser. Unos hijos no significan realización, ¿de qué?. ¿Me los van a criar, me les van a hacer las tareas de matemáticas?”, expresó Siachoque. Hasta el momento el video de Carmen Villalobos lleva más de 800 mil reproducciones y más de cinco mil de comentarios.

Recientemente Carmen Villalobos finalizó su participación en el proyecto “Café con aroma de mujer” en donde le dio vida al malvado personaje de Lucía Clemente, sin embargo, la famosa se ganó el corazón del público con su participación en “Sin senos no hay paraíso”, en donde le dio vida al personaje de Catalina Santanaen.

Lee también: Con la melena al viento y pantalones ajustados, Fabiola Guajardo fascina

Actualmente la famosa radica en Estados Unidos junto a su esposo el también actor, Sebastián Caicedo, con quien llegó al altar el pasado 18 de octubre del 2019, luego de haber sido novios durante 11 años.

Síguenos en