"Me hacen más fuerte": Vanessa Guzmán a quienes la critican por su físico

Una vez más la actriz y modelo mexicana, Vanessa Guzmán, volvió a poner en su lugar a todos los usuarios de las redes sociales que la ofenden constantemente por su radical cambio físico que ha obtenido a lo largo de los años, motivo por el que ha sido severamente ofendida y comparada con un hombre.

Actualmenye el físico de Vannessa Guzmán luce muy distinto ha cuando se coronó como Nuestra Belleza México en 1995, pues hace un tiempo la protagonista de Soltero con Hijas ha mostrado que está 100 por ciento comprometida con llevar una vida saludable a través de una buena alimentación y el hacer ejercicio.

Pese a que la actriz de Televisa se siente muy satisfecha de lo que ha hecho durante años y del cambio que ha sufrido su cuerpo, la artista ha sido duramente criticada, por lo que una vez más se defendió de los ataques y envió un contundente mensajes a todos sus distractores, quienes aseguran que ella ya no luce nada femenina y comparan su cuerpo con el de un hombre.

Lee también: Vanessa Guzmán opaca a Livia Brito con tremenda cinturita y algo más

Fue durante sus últimas publicaciones en Instagram, donde la modelo de nueva cuenta fue el blanco de críticas de los haters, quienes no dudaron en manifestar que ya había perdido su toque femenino, pues tantos músculos en su cuerpo la hacían verse como un hombre.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina, "Porfa no cruces la línea de verte varonil”, “Ya eres vato”, “ No me gustas tan marcada, no entiendo está obseción”, son algunos de los comentarios en la última publicación de la famosa de 45 años.

Estos mensajes orillaron a Vanessa Guzmán a defenderse y mandar un contundente mensaje a todos los que la critican porque no les gusta como se ve. “Lo cuidado, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda mona se queda. Y si algo se me pierde, no importa, me encuentra sin buscarla”, escribió la artista.

Para cerrar el tema, la actriz compartió un video en su Instagram para agradecer todas las muestras de apoyo que recibió tras no quedarse callada y defenderse ante quienes la ofenden y la llaman hombre.

Lee también: Complace Carmen Villalobos a fans y presume cuerpazo en bikini

“Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”.

Síguenos en