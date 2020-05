Me golpeaba drogada: Frida Sofía a Alejandra Guzmán

De nueva cuenta Frida Sofía vuelve a estar en el ojo del huracán tras hacer fuertes declaraciones en contra de su madre Alejandra Guzmán. La instructora fitness parece que seguirá dando de que hablar, pues recientemente ofreció una entrevista en donde reveló que su madre Alejandra Guzmán la golpeaba drogada.

Fue durante una entrevista a Tv Notas que Frida Sofía señaló que cuando era aún era una niña su madre la golpeaba cuando estaba “completamente alcoholizada y drogada”. Además indicó el día en que ella y la rockera llegaron a los golpes.

Lee también: Erika Buenfil da cachetada con guante blanco a Pepillo Origel por TikTok

Frida Sofía reveló que en una ocasión Alejandra Guzmán y ella llegaron a agredirse físicamente tras tratar de defenderse de los ataques. La instructora fitness retó a su madre a someterse a estudios para determinar quién es la que miente.

“Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho, le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”, indicó la instructora fitness.

Frida dejó en claro que lo único que hizo Alejandra al decir que ella había golpeado a su padre, Pablo Moctezuma y a su madrastra, Beatriz, fue quedar como la mentirosa que es.

“Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”, contó.

Durante la entrevista, Frida dejó claro que no quiere nada de su madre, ni su dinero, ni su apellido, pues lo que siempre quiso nunca se lo dio, que fue su atención y su amor.

“¡Por Dios! ¿quién no ha mentido en su vida? Lo que pasa es que se le mete la actriz y es impresionante, pero ya no quiero nada de ella, ni su apellido, ni su dinero, lo único que hace es decir que me dio y todo tiene que ver con dinero; mejor hubiera estado fregón que me hubiera dado un poquito de amor. Juró por Dios que es falso que haya tenido algo que ver alguno de mis exnovios, pero que lo jure por mi vida, que me muera yo si es que no se acostó con mi ex, a ver si es cierto”, concluyó.