Mayra Rojas revela la razón por la que Lorena Rojas enfermó de cáncer

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube "En Casa de Mara", la actriz Mayra Rojas, reveló algunas anécdotas de su vida así como de la triste historia por la que pasó su hermana, la también actriz Lorena Rojas, quien falleció a consecuencia del cáncer de huesos en el año 2015.

En una reveladora entrevista que duró más de una hora, Mayra contó cómo fue el proceso de adopción de uno de sus dos hijos, mientras que a la muerte de su hermana quien había adoptado también a una bebé recién nacida en Miami, Fl., EE. UU., la actriz tomó la decisión de quedarse con Luciana, a quien cría y cuida desde el fallecimiento de Lorena.

"Mi hermana y todos padecimos un cáncer de nueve años, empezó en mama, luego la dieron de alta, brincábamos de gusto y fue un poco complicado porque los doctores en Miami no le dieron el diagnóstico real y tuvieron que esperar, pasamos de una etapa uno a una etapa tres de la noche a la mañana. Porque el cáncer le había invadido ganglios y la doctora no le había quitado los ganglios", explicó.

Sin embargo, Mayra asume que el cáncer es una enfermedad de tipo emocional, pues cuando se detecta y el paciente literalmente se deja caer, éste puede llegar a afectar más, que aquél que lo padece y lucha por su vida con buena actitud.

Así mismo aseguró que ella está convencida de que lo que provocó la enfermedad de su hermana fue una situación emocional que la invadió tras haber tenido un tórrido romance con un hombre del que no quiso dar el nombre; así lo contó:

"Después de tantos años de estudiar el cáncer, de hablar del cáncer, de luchar con él, el cáncer es meramente emocional, el cáncer se da por disfunciones emocionales en el ser humano. A mí me pueden decir que, por qué comes mal, que por qué fumas… Es un rollo emocional".

La actriz de 56 años, también reveló cómo fue que se le disparó la terrible enfermedad a Lorena, mismo que asume, fue por una tremenda depresión por mal de amores:

"Lorena primero tuvo una decepción amorosa brutal, no puedo decir el nombre. Anduvo con Araiza (Armando), con Ari Telch, se casó con otro cuate, Lorena tuvo varios romances, pero tenía uno guardado que, a pesar de que pasaron estos, de ahí no se podía mover y se murió amando a este cuate. Le detectaron el cáncer de mama después de ocho meses que tronó con él. La oncóloga le decía que tenía que tratar su mal de amor con terapia, pero Lorena decía que no lo necesitaba", dijo la actriz de "Como tú no hay 2".

Y no conforme con esto, Mayra también dijo que la depresión también fue consecuencia de la muerte de una de las mejores amigas de Lorena.

"Después le dio cáncer de hueso y fue detectado seis meses después de que su mejor amiga murió en su casa (de Lorena), en Miami, mientras ella estaba aquí en México grabando, que también se murió de un mal de amores, se cruzó de chochos y la encontraron muerta en su casa".

Por último, la también actriz de "Enemigo Íntimo" contó que la no conforme con lo anterior, la hermosa Lorena Rojas recibió otro duro golpe como la pérdida de su casa en Miami, cuando la pequeña Luciana acababa de se entregada en adopción a la actriz.

"Pero cuando Lorena perdió su casa yo creo que fue la estocada final porque a los ocho meses mi hermana tenía metástasis en hígado, entonces bueno, perdió la casa en Miami y Luciana tenía poquito de haber llegado a su vida", reveló.

Entre otras cosas, Mayra también mencionó a Jorge Monje, quien en ese momento era pareja de Lorena Rojas, quien, de acuerdo a lo contado por Mayra, parece que arrgló algo turbio como una cuestión legal, que ni ella ni su madre pudieron descubrir; aunque la actriz supone que fue un matrimonio express cuando Lorena ya estaba muy inconsciente por tanta morfina que tomaba para evitar los dolores de huesos que le generaban el cáncer.

Aunque también contó que le preparó el documento necesario para que se pudiera llevar consigo a la pequeña Luciana a la Ciudad de México, mientras Jorge se hacía cargo de toda la situación con Lorena.

Y después de lo inexplicable de la situación, Rojas reveló que tristemente, Jorge se quitó la vida 11 meses después de la muerte de Lorena... ¡un verdadero caso!

