Maya Mishalska, 'Marianne Bernier' en 'Amor Real', ¿qué ha sido de ella?

Producida por Carla Estrada y aderezada con un elenco "de primera", Amor Real (2003), fue una telenovela de época protagonizada por la entrañable actriz Adela Noriega (Matilde Peñalver) quien compartió créditos con los apuestos actores Mauricio Islas (Adolfo Solís Gallardo) y Fernando Colunga (Manuel Fuentes-Guerra Aranda) para Televisa; sin embargo, los actores antagónicos de la trama no pudieron ser menos que la sal y la pimienta de la historia. Maya Mishalska hizo una magistral inerpretación de Marianne Bernier.

Quien era una elegante y refinada dama de origen francés, muy coqueta y liberal para la época en la que se lleva a cabo la tama de Amor Real. Una de sus grandes cualidades es que tocaba muy bien el violín.

Cuando Marianne queda huérfana, es adoptada por unos familiares que Joaquín Fuentes Guerra (Julio Alemán) tiene en Francia. Pensando que nadie de esa familia tendría contacto con él, Marianne viaja a México buscando acogerse bajo el amparo del rico hacendado, de quien fingió ser familiar directa bajo el nombre de Marie de la Roquette.

Sin embargo, se lleva una gran sorpresa, cuando al llegar a la Ciudad Trinidad, pues se entera de que Joaquín murió y dejó su fortuna a Manuel Fuentes-Guerra Aranda (Fernando Colunga). Él le brinda su apoyo y permite que se quede a vivir en su casa.

Pero para sorpresa de éste, Manrianne lo acusa de impostor con tal de quedarse con la cuantiosa fortuna en complicidad con el Lic. Ramón Márquez (Carlos Cámara) a quien hace su amante y ambos logran su objetivo.

Finalmente, Ramón Márquez muere y ella es presa y sentenciada a muerte junto con Yves Santibañez de la Roquette (Harry Geithner) y varios habitantes del pueblo.

Maya Mishalska de 47 años, es una actriz nacida en Polonia, nacionalizada mexicana, quien ha dejado huella tanto en teatro como en cine y televisión con estupendas actuaciones. Incluso, en su personaje de Amor Real, tocaba el violín, actividad musical que practica muy bien en la vida real.

En sus años activos en la televisión mexicana, participó en una decena de telenovelas, destacando entre éstas, "Corazón indomable", "Yo no creo en los hombres", "A que no me dejas" "María Belén", en las que compartió créditos con grandes actores.

En la actualidad, no se le ha visto haciendo televisión, por lo que muchos de sus seguidores se han encargado de crear perfiles de la actriz en Instagram en los que comparten los trabajos actorales de Maya.

"Mi adorable maldición" (2017), melodrama en el que compartió créditos con Pablo Lyle, "Silvia Pinal, frente a ti, la serie" (2019), han sido las últimas producciones televisivas en las que se le ha visto a la actriz.

