Mauricio Ochmann reacciona ante romance de Aislinn Derbez

Pese a que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han dejado claro que su relación acabó en los mejores términos, y a casi un año de su ruptura, los famosos siguen dando mucho de qué hablar y más ahora que supuestamente la hija del productor Eugenio Derbez inició una nueva relación.

Recientemente Mauricio Ochmann fue abordado por los medios de comunicación ante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México y como era de esperarse fue cuestionado sobre el posible romance de la madre de su hija Kailani Ochmann Derbez a lo que respondió que desconocía tal situación, sin embargo, ella no tenía que pedirle permiso a nadie para comenzar su vida sentimental.

“La verdad es que no (sabía), pero ella no necesita aprobación mía para tener una relación, no hombre, para nada, ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera”, manifestó el actor de El señor de los Cielos ante los diversos cuestionamientos de la prensa mexicana.

Sin embargo no fue todo, ya que el actor se negó a resonper si se había separado de Aislinn aún amándola a lo que dijo: “No voy a hablar de eso, nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísima y hemos sabido llevarnos bien, y así es, somos familia”, señaló.

Y aunque Mauricio Ochmann se negó a hablar de su relación con la actriz de La casa de las Flores, recientemente, Aislinn Derbez fue la que declaró que a través de su podcast La magia del caos, los motivos por los que se separó del actor. La hija de Eugenio Derbez contó que después de momentos hermosos comenzaron a tener muchas diferencias en lo que querían.

"Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé. De hecho, cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar que decíamos 'es que tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto’”, señaló.

La actriz reiteró que su relación con el padre de su hija acabó en los mejores términos e incluso muchos de sus amigos la cuestionaron por qué no terminaron odiandose.

"¿Por qué no se mandaron por un tubo?" o porqué no se terminaron odiando, pero ella comentó que no tiene porqué ser así. "No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, cosas terribles y claro que no. "Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes", concluyó.