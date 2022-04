Mauricio Ochmann listo para compartir su historia de abandono y dolor que marcaron su vida

Tras la muerte de su primer padre adoptivo, en diciembre del 2020, Mauricio Ochmann entendió que estaba listo para compartir su historia de abandono y dolor que marcaron su vida y que ha podido superar gracias a más de 15 años de terapia. El actor se dio a la tarea de escribir el espectáculo Actuando en Vida que planea llevar de gira a Estados Unidos a finales del año y después recorrer México.

"Estoy preparando a título personal, produciendo un híbrido, un show donde voy a dar testimonio de vida porque por muchos años la gente que conoce mi historia ha querido que la comparta", comentó Ochmann, quien hoy estrenó en las salas de cine del País la película ¿Y Cómo Es Él? junto a Omar Chaparro.

"Desde hace 15 años le hice un cambio radical a mi vida. Yo lo tengo que decir: yo soy producto de la terapia, del monitoreo constante y de conocerme". Mauricio Ochmann fue adoptado por una pareja de mexicanos que vivía en Estados Unidos, pero tras divorciarse, él se quedó al cuidado de su madre adoptiva, quien se volvió a casar y durante años no volvió a ver a su padre adoptivo.

Su inestabilidad emocional, según ha compartido, también se reflejaron con drogas y alcohol. "A mí realmente lo que me sucedió fue cuando se murió mi primer padre adoptivo el 28 de diciembre del 2020, ahí dije 'creo que tengo que contar mi historia'. Ahora sí tengo que dar testimonio. Para mí es muy importante a nivel personal poder compartirlo".

Aunque pasa por una etapa donde se siente pleno a nivel personal y profesional, contó que nunca deja sus terapias porque son parte de su vida.

"Me siento afortunado en lo personal. Con mis hijas, en el amor de pareja, en lo profesional. Todo está muy bonito y en plenitud, pero para mí la terapia es básica. Yo todas las semanas son de terapia. Todo el tiempo estoy en monitoreo constante y en trabajo continuo conmigo mismo desde hace más de 15 años".

Invitó al público a normalizar las terapias porque por más feliz que haya sido la infancia, siempre hay cosas guardadas en los recuerdos. "Como dice Odin Dupeyrón, que es mi súper amigo, mi hermano por elección, que la terapia es canasta básica: leche, huevos, terapia. Hay que tener muchos (huevos) para ir a terapia. Hay que conocerse", señaó el ex esposo de a Aislinn Derbez.

La infancia y adolescencia son etapas que por muy feliz que las hayas vivido, tienen sus cosas. Hay que rascarle. "Yo diría que aunque estés dolido y estés pasando por procesos difíciles, lo más importante es hablarlo. No hay nada más sanador que decir: me duele. Muchas veces vamos por la vida cargando esas emociones en silencio", agregó el actor, quien en ¿Y Cómo Es Él?, cinta producida por su ex suegro, Eugenio Derbez, interpreta a Tomás.

En el show, adelantó, también cantará. Incluirá tres temas inéditos, uno incluso de su autoría, además de otras sorpresas.

