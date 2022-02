Mauricio Ochmann habla maravillas de Aracely Arámbula en espectáculo en vivo

Luego de anunciar una segunda gira de la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", en México, el elenco de la puesta en escena fue entrevistado y Mauricio Ochmann habló maravillas de Aracely Arámbula quien da vida Dulce en el espectáculo en vivo.

Y fue el actor quien se expresó muy bien de 'la Chule' ante cámaras y micrófonos, con quien protagoniza dicha obra desde octubre del 2021, cuando reanudaron la exitosa gira por Estados Unidos después de la pandemia generada por el Covid-19.

El periodista de espectáculos Luis Magaña, los cuestionó sobre detalles de la puesta en escena y sobre la convivencia que existe entre el staff y el elenco de "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", producida por Rubén Lara.

Y el primero en revelar cómo se llevan, fue Mauricio Ochmann, el recordado 'Chema', quien no dejó de echarle flores a 'la Chule' cuando se le preguntó cómo se porta la actriz en la gira: "Ara se porta increíble, es una gran compañera, es una gran amiga, es una gran actriz", viéndose interrumpido por Aracely Arámbula quien dijo: "Es que me quiere", lo que el actor confirmó: "Claro".

Luego, la pregunta sería para la también actriz de "La Rebelión de las Esposas", quien contestó: "Es súper 'tilín'..." dijo entre baile y risas, lo que podría hacer referencia a un diálogo del libreto. Por otro lado, dijo: "Aquí listísima en pijama pero no para ir a dormir, si no para salir escena a actuar, miren con esta luz de antro que tenemos aquí".

El ex de Aislinn Derbez dijo: "Ah salido a divertirse, a reírse y a gozar esta comedia que es una delicia". Tras bambalinas, el elenco de la puesta en escena, compartió el pasado 9 de febrero, cómo se la pasan y el gran cariño que se tienen, pues el éxito se nota con cada presentación ante el llamado "sold out" (lleno total).

Así mismo, Aracely utilizó su cuenta de Instagram para compartir dicha entrevista, cuya descripción demuestra que actuar en teatro, es uno de los gustos más grandes que tiene:

"Volver al Teatro siempre es una gran EMOCIÓN y una inspiración para crear y para disfrutar en el escenario y vibrar junto con ustedes; me da tanto gusto encontrarnos de nuevo!!! #Quevivaelteatro, con mis queridísimos @anastasia__oficial_ y @mauochmann @ruben_lara_ @drleoarambulaoficial gracias por tu visita y cariño de siempre @luismaganamex".

Dicha presentación estaba programada para el pasado 31 de enero, pero debido a una nueva ola de Ómicron, variante del Covid-19, cambió la fecha al pasado 12 de febrero.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!