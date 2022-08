Mauricio Ochmann exhibirá su oscuro pasado en su nuevo show Actuando en Vida

Tras una vida llena de adversidades y vicios, el actor Mauricio Ochmann abrirá su corazón en su nuevo espectáculo "Actuando en Vida", que llevará al público a conocerlo más íntimamente en una gira por Estados Unidos. En el mismo, el histrión hablará de momentos oscuros de su vida derivados de su adicción al alcohol y a las drogas y con ello, pretende ayudar a otros a superar "los baches" en su vida.

"Voy a estar compartiendo diferentes momentos de mi vida y anécdotas sobre lo que he tenido que ir sobrepasando, desde mi adopción, la huella de abandono, las adicciones… y sobre las acciones que he ido tomando para estar hoy donde estoy y ser mi mejor versión", cuenta a Efe el actor en una entrevista.

El próximo 2 de septiembre, el famoso mexicano-estadounidense estrenará su espectáculo en la ciudad estadounidense de McAllen (Texas) y comenzará así una gira que pasará por diversas urbes como Washington, Houston, Chicago, Los Ángeles o Denver.

Lee también: Orgullosa, Aislinn Derbez reconoce que Mauricio Ochamm es un buen padre y lo felicita

Un total de doce fechas que podrían ampliarse

"Ojalá lleguemos a más ciudades y a México y Latinoamérica, porque al final mi propósito es llegar a la mayor cantidad de personas posibles", explica el actor, famoso por sus papeles en telenovelas como "Amarte así, Frijolito" o "Marina" y en series, como "El Chema".

A sus 44 años, Ochmann tiene una prolífica carrera en el mundo de la televisión en México, pero su vida, lejos de ser todo brillo, ha estado llena de momentos oscuros derivados de la adicción al alcohol y a las drogas, como el actor ha reconocido recientemente.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Ochmann nació en Washington (Estados Unidos) y su madre biológica, una estadounidense de 15 años, lo dio en adopción a una pareja de mexicanos que se separó un año después de adoptarlo. La madre adoptiva se lo llevó a México y el padre dejó de verlo unos años después, sucesos que desencadenaron una fuerte "huella de abandono".

Comenzó a beber en plena adolescencia y tras el alcohol llegaron las drogas –sobredosis incluida- y una profunda crisis personal por la que llegó a querer quitarse la vida. Para curarse pasó varios meses internado en un centro de rehabilitación y hoy se presenta ante el mundo ya recuperado, en este show con el que la gente va a "reír, llorar y reflexionar", asegura.

"Creo que más allá de entretener y de hacer lo que me apasiona, que es actuar, contar historias y representar personajes -explica el actor- busco compartir herramientas", porque "muchas veces ves los cambios, pero no el cómo le hiciste".

"Es esa parte de la responsabilidad social", agrega, que la gente piense "si él pudo, yo puedo".

Pedir ayuda y la terapia, afirma el actor, fueron sus vías de escape: "Al final levantando la mano, pidiendo ayuda y haciendo un trabajo terapéutico y de autoconocimiento muy fuerte. Yo soy producto de la terapia, llevo más de quince años en el proceso y es asombroso el conocerse uno mismo, el ser tu mejor versión y enfrentar todos esos traumas, esos fantasmas del pasado", agrega Ochmann.

Porque muchas veces las personas, cuando se enfrentan a un problema "se quedan calladas" y arrastran por su vida ciertos traumas que emborronan su bienestar.



"Lo que nos sucede hoy tiene que ver con cosas del pasado, con infancia, adolescencia y temas no resueltos. A veces te encuentras evadiendo ciertos temas que es importante atajar para tener una mejor vida, una calidad de vida, y no andar ahí solamente sobreviviendo", añade el actor, ex marido de la también actriz Aislinn Derbez, con quien tiene una hija de 4 años (Kailani).



Además de confesiones y consejos, en "Actuando en Vida" habrá música, en una "nueva faceta" que el actor quiere explorar.



"Preparé seis canciones que quiero compartir con todo el público. Es un espectáculo muy emotivo que me tiene muy emocionado y contento. Es el primer proyecto que hago en el que no hay personajes, soy yo a cara limpia y a corazón abierto y estoy ansioso por compartirlo con toda la gente en Estados Unidos", finalizó. EFE

Con información de Paula Escalada Medrano, MAURICIO OCHMANN (Entrevista) / Agencia EFE Washington, EE.UU. / Fotografía Instagrm Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann exhibirá su oscuro pasado en su nuevo show Actuando en Vida. Foto Historias Instagram Mauricio Ochmann

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más