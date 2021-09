Mauricio Ochmann, ex de Aislinn Derbez, a favor del empoderamiento de la mujer

El actor mexicano de origen estadounidense, Mauricio Ochmann, reveló durante una reciente entrevista su postura respecto al empoderamiento de la mujer.

Como padre de dos mujeres, Lorenza, de 17 años y Kailani, de 3, Mauricio Ochmann no sólo las ha consentido, además se ha encargado de educarlas a que se amen, se respeten y tengan dignidad. El ex de Aislinn Derbez se mostró a favor del empoderamiento femenino, a que la mujer sea respetada no sólo por su pareja, sino en la sociedad en general.

Ela ctor que se puso en los zapatos de un patán machista en el rol de Jorge, personaje principal de la comedia ¿Por Qué Los Hombres Aman a las Cabronas?, sin embargo Dulce, que interpreta Aracely Arámbula, le aguanta todo hasta que un día, aconsejada por un amiga, decide convertirse en una "cabrona".

"De alguna manera me toca hacer al patán, un poco el machista, pero me gusta que en la historia los personajes van cambiando sus perspectivas, su manera de ser y comportarse. Siento que es una historia que sigue siendo muy ad hoc a la época, porque mientras yo soy el estereotipo del macho, vemos cómo la mujer se empieza a empoderar y a amarse", señaló Mauricio Ochmann.

"Eso para mí es la delicia de ser actor, que me toque interpretar personajes que son distintos a mí. Yo estoy a favor del empoderamiento femenino, tengo hijas y lo primero que hago es educarlas a que se amen, se respeten y tengan dignidad, no solamente por la parte del hombre o del machismo, siento que es bien importante como seres humanos, más allás del género, a respetarnos. Nadie nos enseña en la infancia a amarnos, a darnos nuestro lugar y siento que es bien importante".

Hoy arranca la gira de ¿Por qué Los Hombres Aman a las Cabronas? en Estados Unidos, y recorrerá Atlanta, Dallas, Las Vegas, Phoenix, Tucson, El Paso, Los Ángeles, San Diego, Houston, Chicago, McAllen y San Antonio, entre otras plazas.

Interpretar a Jorge, agregó, le ha resultado una delicia porque en broma comentó que alguien tiene quehacer el trabajo sucio.

Feliz, en paz, enamorado y con trabajo, el actor disfruta su presente a plenitud. Mauricio Ochmann lleva una muy buena relación con su ex, la actriz Aislinn Derbez, a quien de cariño llama Ais, pues para ambos su prioridad es su hija Kailani.

"En todas las áreas de mi vida estoy muy contento, ahora si que feliz, agradecido con la vida, tanto en lo personal y lo profesional. La verdad es que yo desde hace mucho tiempo disfruto el hoy, disfruto el presente, así va uno construyendo su vida, me gusta vivir el día a día, disfrutar y estar con los seres que amo", expresó el actor de 43 años.

"Con Pao, ay no, estoy padrísimo, feliz con ella, estamos disfrutándonos mucho y muy contentos. Con Ais tengo un súper entendimiento de agendas porque los dos trabajamos, pero los dos somos muy dedicados a Kai, ahí nos vamos campechaneando bastante bien. Estaré viajando entre Estados Unidos y México para llevar todo bastante equilibrado", finalizó Mauricio Ochmann.

