Mauricio Ochmann de luto; Aislinn Derbez lo lamenta

El actor Mauricio Ochmann terminó el 2020 con una gran tristeza en el corazón por el fallecimiento de Don Guillermo, el primer padre adoptivo que el actor tuvo, luego de ser abandonado por sus padres biológicos en Whasington, D.C., Estados Unidos, lugar donde nació. Aislinn Derbez -su expareja- y madre de su hija Kailani fue la primera en reaccionar a la triste noticia.

Mauricio Ochmann de 43 años, mostró su profunda tristeza a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que dedicó un emotivo mensaje a quien llamaba "mi querido maestrín".

"Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó...

Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor! Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos...

Te amo papá... Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar", escribió Mauricio Ochmann al pie de la fotografía en la que aparece en los brazos de su padre Don Guillermo cuando él apenas era un bebé.

Y pese a que ya no mantienen una relación de pareja, la actriz Aislinn Derbez fue la primera en lamentar junto al actor y padre de su hija Kailani la muerte de quien significó tanto en la vida de Mauricio.

"Buen viaje abuelo Memo... sigue cerquita como siempre", expresó la actriz ante la partida del abuelo adoptivo de quien fue producto del amor que alguna vez se tuvieron Aislinn y Mauricio.

Pero no fue la única muestra se solidaridad hacia el actor de la cinta "A la mala" (2015); pues un séquito de actores colegas y amigos, se unieron a la pena del actor.

Fernanda Castillo le expresó al actor: "Te acompaño querido amigo", mientras que Consuelo Duval comentó: "Lo siento mucho Mau!!". Por su parte el presentador de tv Omar Chaparro le externó sus condolencias: "Lo siento mucho amigo, te mando un abrazo muy grande".

Juan Diego Covarrubias, Mauricio Islas, Juan Martín Jauregui, la periodista de espectáculos Odalys Ramírez, Vanessa Villela, Alejando Nones, Ana Serradilla y Mane de la Parra también se unieron al dolor por el que el protagonista de la cinta de Netflix "Ahí te encargo" (2020) está pasando.

Don Guillermo era esposo de su madre adoptiva de nombre María, de quien se divorció y más tarde ambos se mudaron a México, gracias a su relación sentimental con Thomas Ochmann, quien reconoció a Mauricio como su hijo y al mismo tiempo se convirtió en su segundo padre. Sin embargo, Mauricio nunca perdió el contacto con Don Guillermo y siempre mantuvieron una estrecha y belle relación.