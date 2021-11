Mauricio Ochmann celebró sus 44 años con Aracely Arámbula y sus dos hijas

En su regreso a los escenarios en el teatro, luego de ocho años de no figurar en una puesta en escena, el actor Mauricio Ochmann celebró esta semana sus 44 años de vida junto a Aracely Arámbula, con quien comparte créditos en "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?"; no obstante, el guapo histrión se hizo un espacio par festejar también con sus dos hijas Lorenza y Kailani, que tuvo con diferentes parejas.

Fue el pasado 16 de noviembre, que tras la presentación en Mexicali, BCN de dicha obra teatral bajo la producción de Rubén Lara y en complicidad también por Anastasia Acosta, Mauricio Ochmann celebró sus 44 años de vida rodeado de su equipo y de tanto cariño del público presente.

Por principio de cuentas el actor se vio apapachado por 'la Chule' y literalmente sonrojado por tantas flores que le echaron ella y sus compañeros de la obra.

Lee también: Con body y liguero, Aracely Arámbula derrite a Mauricio Ochmann en el teatro

"Deseándote Muy #felizcumpleaños larga Vida con toda la #Salud y millones de #bendiciones, Felicidades querido @mauochmann, hermoso compañero y amigo, todo lo mejor!!!! Te queremos mucho!!!! #happybirrhday #mexicali", se lee al pie del vídeo compartido por la actriz de telenovelas.

Y las felicitaciones recibidas del público no fueron las únicas que se hicieron presentes el pasado 16 noviembre, pues tras la publicación de Aracely Arámbula en su perfil de Instagram, actores como Diego Soldano, quien compartió créditos con ambos actores en diferentes producciones de Telemundo, también felicitaron a Mauricio.

Lee también: Aracely Arámbula perfuma atributos para atraer a Mauricio Ochmann en el teatro

Y ésta no sería la única forma de celebrar del actor, ya que a través de su cuenta de Instagram, el recordado "Chema", compartió una postal en la que aparece con sus dos hijas, a quienes procreo con diferentes parejas en distintas etapas de su vida; Maria José del Valle Prieto con quien estuvo desde antes y hasta el 2008 y trayendo al mundo a Lorenza.

Por su parte, el romance que tuvo con Aislinn Derbez de 2016 a 2020, tuvo como fruto a la pequeña Kailani, con quien disfruta cada que puede verla, pues tras algunos problemas, terminó su relación con la hija de Eugenio Derbez muy a su pesar.

"Cumple con mis amores Foto: @paulinaburrola #happy #joy #love #birthday", escribió el actor, y aunque no estuvieron presentes ni María José ni Aislinn, sí lo estuvo Paulina Burrola, la nueva pareja de Mauricio, quien incluso, fue la que tomó la foto a Ochmann con sus dos hijas propinándole un tierno beso cada una en una mejilla.

Por tanto, una lluvia de famosos, le dejaron una especial felicitación al actor luego de su publicación; "Feliz cumple amigo!!! Muchas bendiciones y esa sonrisa asi todo el año que comienzas!", fue el mensaje de Fernanda Castillo, mientras que la colombiana Carmen Villalobos escribió: "Feliz cumple Mau! Que rico haberte visto! Un abrazo gigante y lo mejor del mundo para ti".

'La Chule' no se quedó con las ganas luego de haberlo festejado en el teatro y escribió: "FELIZ CUMPLEAÑOS!!!, querido @mauochmann". Sandra Echeverría fue otra famosa en felicitarlo: "Felíz cumple Mau!! Que te consientan mucho! Te quiero".

El actor Raúl Méndez también se hizo presente: "Felicidades mijo adorado!!" y su tocayo, el actor Mauricio Islas aprovechó la ocasión para agasajarlo: "Tocayo te deseo lo mejor de lo mejor en esta vuelta al sol, que te sigan llegando bendiciones mucha salud y mucho amor, te quiero feliz cumpleaños".

Omar Chaparro, Livia Brito, Ana Jimena Villanueva, Marcus Ornellas, Consuelo Duval y Ana Serradilla, fueron otros famosos que se unieron al festejo de Mauricio Ochmann.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!