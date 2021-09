Mauricio Islas desmiente haber perdido demanda millonaria y estar en la calle

Luego de que una publicación asegurara que Mauricio Islas estaba en quiebra debido a que había perdido una millonaria demanda en contra Tv Notas, razón por la que sus bienes serían embargados, el actor rompió el silencio y aseguró que este tema no le quita el sueño.

Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando de Tv Azteca que el famoso actor de la telenovela Amor Real contó cuál era su situación legal y económica, y desmintió haber perdido la demanda que lleva más de 10 años en contra de la famosa revista de espectáculos.

Mauricio Islas negó rotundamente el rumor de que está en quiebra debido a que tiene que pagar más de un millón de pesos mexicanos a la revista de espectáculos. “Me estoy ocupando, cuando suceden estas cosas hacen que tú te pongas a hablar y exhibir, enseñan sus cartas... mis cartas las sabrán en su momento en el juzgado”, dijo el participante de MasterChef Celebrity .

Más tranquilo que nunca, el actor que formó parte de Televisa por muchos años y que hace unos años se unió a las filas de Tv Azteca, expresó que de ser cierta la publicación de la revista hay mucho que hacer antes de que él tuviera que pagar esa cantidad, pues esto no sería la resolución definitiva.

“Te soy honesto, ni estoy molesto ni estoy preocupado, cuando conoces el tema de juzgados y abogados, no es algo que te quite el sueño, me lo está diciendo la revista, no me lo está diciendo un juez y todavía después de eso vienen lo amparos y una gran cantidad de cosas, en un proceso legal”, expresó Islas durante la entrevista a Ventaneando.

“En todos estos procesos legales, como ustedes saben, tiene que haber sentencias, tiene que haber una serie de cosas, hay amparos, hay todo un proceso larguísimo antes de llegar a un punto como el que ellos están diciendo, yo lo único que te puedo decir es que eso de la casa no es cierto”, señaló.

�� Mauricio Islas aclara en EXCLUSIVA si es verdad que perdió una cuantiosa demanda contra una revista. �� #Ventaneando. #ExclusivaVentaneando pic.twitter.com/86tgVyjAXk — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 7, 2021

Para finalizar, Mauricio Islas aseguró que hasta el día de hoy no le ha notificado absolutamente nada. “Al día dehoy yo no he sido notificado ni anunciado, nada de nada, entonces me queda claro que lo que quieren es agarrarse de puntos para espantar a la gente que los está demandando constantemente y que les están ganando las demandas por todas las cosas que ellos están haciendo y que no hacen correctamente".

