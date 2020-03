Matilda: Así luce la protagonista de 20 años después de la película

La película estadounidense Matilda, dirigida por Danny DeVito y basada en una novela infantil fue y sigue siendo uno de los grandes éxitos del productor. La protagonista de Matilda fue la actriz Mara Wilson, quien a más de 20 años de este gran éxito, la también escritora aún sigue recordando.

Dentro del papel de Matilda, Mara Wilson es una niña encantadora y muy inteligente la cual tiene poderes telequinéticos. La pequeña tiene unos padres que no le prestan mucha atención por lo que ingresa a la escuela dirigida por Agatha Trunchbull conocida como (Tronchatoros), pues, todos los niños temían por su carácter físico ya que practicaba jabalina y lanzamiento de bola, generando temor entre los niños.

Sin embargo, Matilda se encuentra con una dulce maestra, la señorita Jennifer Miel, quien le brinda mucho cariño, y al final de la historia la adopta. A 20 años Matilda, Mara Wilson, actualmente tiene 32 años, y se desempeña como escritora, dramaturga, actriz de teatro y de doblaje.

Mara Wilson empezó a trabajar desde muy niña y se hizo famosa a través de interpretar papeles como el de “Matilda”, que hasta el día de hoy los niños la siguen viendo por la trama tan divertida que tiene.

Cuando Mara Wilson interpretó a Matilda contaba con la edad de ocho años, sin embargo, un acto que marcó su vida fue sufrir discriminación que sufrió en Hollywood. Esta actriz sacó un libro titulado "Where am I now?", en donde cuenta todas sus vivencias desde niña.

La actriz actualmente vive en Nueva York. En el 2018, Mara Wilson, declaró que era bisexual a través de su cuenta personal en Twitter en donde comparte diferentes tipos de técnicas para favorecer a las personas como la ansiedad y los transtornos obsesivos compulsivos.