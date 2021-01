Este 27 de enero, hace cuatro años que Marjorie de Sousa se convirtió en madre por primera vez, quien junto al actor Julián Gil procreó al pequeño Matías que hoy ocupa toda su atención y aunque su relación sentimental con el histrión no haya prosperado, de acuerdo lo dicho por la propia actriz, su hijo la ha hecho sacar las garras para cumplir sus más grandes sueños, pues es el motor que la impulsa a seguir adelante cada día.

En su cuenta oficial de Insagram, Marjorie de Sousa compartió una serie de imágnes de su embazo y de momentos adorables en los que el rubio bebé luce en sus brazos, cuya descripción expresa el orgullo de la también cantante y amor que tiene por Matías:

"Increíbles 4 años!!!... en que momento se fue el tiempo tan rápido??? Pero bueno dicen que los amores bonitos se viven intensamente y se nos va el tiempo volando. Tu eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que que eres mi felicidad"...

"Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que toco mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis forma de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que este me siente y me cuida"....

"Para ti siempre deseo un mundo lleno de posibilidades infinitas de amor, de todo lo hermoso que Dios le puede dar a un corazón tan bonito como el tuyo. Mati gracias por tanto, caminos difíciles, pero al final siempre terminan llenándonos de muchas carcajadas. Te amo infinito mi amor bonito. Mamá. Feliz cumpleaños mi niño sol", se lee en la emotivo mensaje de la actriz.

Así mismo, en sus Instagram Stories, la venezolana compartió un mágico momento con el pequeño Matías:

Matías Gil cumple 4 años y Marjorie de Sousa ¡lo celebra! Foto: Historias de Instagram Marjorie de Sousa

El perfil de People en Español fue el primero en festejar junto a Marjorie su felicidad por cumplirse cuatro años de ser madre. Por su parte Anarella Bono expresó: "Matiiiiiii... feliz cumple mi vida hermosa! Sigue sonriendo con mucha salud".

Y las felicitaciones de los seguidores de Marjorie, siguieron: "FELIZ CUMPLEAÑOS MATÍAS HERMOSO... Felicidades a la mamita más orgullosa @marjodsousa. Bendiciones infinitas y mucho amor", "Feliz cumple a ese principe !!! Mucha salud y que siempre sea feliz!! Besos mi @marjodsousa", "Feliz cumple a Matiiiii ese ser maravilloso, los quiero!!!".

Sin embargo, en menos de cinco horas de la publicación, ha logrado más de 40,560 corazones rojos y un sinfín de comentarios más.