¡Más sexy que nunca! Gaby Spanic posa entre rocas sin nada

Una de las actrices que más furor ha causado con su belleza es sin duda, Gaby Spanic, quien como la mujer empoderada que es, se da el lujo que posar sin nada de nada; es decir, como Dios la trajo al mundo... ¡pues hasta hizo un calendario luciendo sus encantos!

Fue en 2019, cuando Gaby Spanic, actriz de telenovelas, demostró su valentía al posar sin ropa en lo que fue su calendario, antes de que se presentaran los tiempos más difíciles que ha vivido la humanidad entera con el virus que llegó y literalmente puso al mundo de cabeza.

"Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas". Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro", empieza describiendo su postal más atrevida, Gaby Spanic.

"Me escriben mucho por DM amigos productores o empresarios pidiéndome información para llevar el show a alguna ciudad o patrocinar con sus marcas la gira, para eso pueden contactar a @danielferrerc. Espero me puedan acompañar:...", mientras dejó una lista de lugares en los que estaría trabajando la actriz venezolana.

Y mientras lució su sensualidad al máximo en una de las postales más concurridas, Gaby Spanic generó los comentarios más atrevidos que haya recibido entre sus más de 1,630 instantáneas que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, en la que posó más atrevida y sensual que nunca.

Sus fans del género masculino fueron los que le expresaron los comentarios más famosos que sorprenden debido a que son algo subidos de tono. Sin embargo, otros más, caballerosos, le expresaron a la recordada villana más de telenovelas.

"Luces igual de preciosa con o sin ropa, pero agradecemos esas fotos, estas hermosisima , eres una Reyna", "Uff mamacita que espectacular te ves toda hermosa y ese monumento de cuerpo que tienes como me encantaría besar y recorrer cada rincón de tu piel y ser @gabyspanictv eres mi fantasía sigume mamacita", "Sexapel Deslumbrante Exótica Fascinante", son algunos de los fogosos comentarios y continúan:

"Me he quedado impresionado qué bonito cuerpo tienes, realmente eres muy pero muy bella; tienes un cuerpo extremadamente lindo o hermosísimo qué caderas... están bárbaras... qué pechos te felicito"; o "Pueden pasar los años y nunca dejarás de gustarme tanto...".

Incluso, no es la primera vez que Gaby Spanic ha mostrado su tremenda figura, aunque con un poco más de ropa, como cuando posó con un mini vestido tipo blazer con el que lució sus encantos, para la cual describió:

"Feliz domingo mis ángeles. Que está nueva semana que comience traiga para ustedes luz, paz, abundancia y prosperidad. Los amo a tiempo", el pasado 4 de octubre de 2020.