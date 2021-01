Más rubia que nunca Aracely Arámbula modela abrigo ¡es otra!

La actriz Aracely Arámbula es multifacética por la enorme cantidad de looks que ha mostrado a lo largo de toda su carrera artística... de rubia, castaña, pelirroja, cabellera lacia, ondulada, china, corta o larga, siempre deja maravillados a sus fans y esta vez no fue la excepción.

Con el pretexto de desear un buen lunes a sus seguidores en Instagram, Aracely Arámbula se mostró con un rostro radiante y con un cambio de look y aunque cabe señalar que no es nuevo, ¡luce radiante! La postal reposteada por la actriz de Telemundo, viene de una de las tantas fanpages (perfil de fans), que tiene; esta vez es de @arambula.girl.

Pues es evidente que el cariño que le tiene su público es innegable. Y es tan así, que la actriz compartió la imagen en la que luce una larga cabellera de un tono rubio, muy cálido, mientras modela un abrigo en topless, con una enorme solapa que deja ver sus encantos.

"Feliz comienzo de semana #Miarafamiliabella que sea una semana llena de #INFINITASALUD para todos #bendiciones", escribió la guapa actriz al pie de su fotografía.

Otra fran page bajo el perfil de @starrrarambula, fue el primero en admirar su belleza con su comentario: "No te das una idea de lo bien que me haces"... "Take me for a ride", "Feliz inicio de semana", entre otro comentarios.

La cinturita de Aracely resalta tras verse delineada por el lazo del abrigo, por lo que tanto sus atributos delanteros, como por la mini cintura que "la Chule" luce, son sin duda, sus mejores estrategias ¡para enamorar a cualquiera!

Y es que a decir verdad, el look que esta vez la ex esposa de Luis Miguel eligió para compartir a través de su perfil personal de Instagram, fue uno de los mejores, sólo para desear un excelente inicio de semana a sus más de 5,5 millones de seguidores.

Pues ya se ha vuelto costumbre para la actriz de 45 años, saludar a sus admiradores con una coqueta postal de algún momento importante de su vida. El sábado pasado, también escribió: "Feliz sábado #miarafamiliabella".

Mientras luce un escotado y elegante vestido de encaje, con el que luce su esbelta figura, pues la intérprete de telenovelas, siempre ha demostrados su buen gusto para portar sus mejores atuendos, pues con cualquiera enamora a propios y extraños.

Ambas instantáneas rebasan ya los 40 mil corazones rojos y tantísimos comentarios que no dejan de expresar los halagos hacia su ídolo de la telenovelas.