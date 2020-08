Más radiante y hermosa, así luce Paola Rojas tras dejar a Zague

Ha dos años de que se filtrara el video íntimo de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, razón por la que acabó el matrimonio con Paola Rojas, la periodista ya le dio "vuelta a la página" y se olvidó del escándalo que la mantuvo por mucho tiempo en el ojo del huracán.

Han sido muy pocas veces en las que Paola ha hablado de este episodio en su vida y fue durante una entrevista con Yordi Rosado en su programa 'La última y nos vamos', que Paola abrió su corazón y por primera vez. La periodista aseguró que lo más difícil fue sobrellevar el acoso de los medios y de las personas. "He hablado muy poco del tema porque es durísimo, todavía me duele, yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos, todo esto públicamente ha sido brutal", señaló.

Paola confesó que fue víctima de acoso, pues constantemente recibía mensajes obscenos y burlas. A dos años de esta polémica, Paola Rojas luce más radiante y hermosa, pues recientemente robó suspiros en Televisa al mostrar su lado más sexy con un espectacular vestido con el que a más de alguno le causó un "infarto". Paola deleitó la pupila de muchos caballeros al lucer su envidiable y espectacular figura en un elegante vestido azul, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fueron sus piernas.

Y es que la reconocida periodista publicó la fotografía en la que aparece posando parada y sonriendo con su vestido azul y con altos tacones. ¿Ya están viendo #AlAireConPaola?", escribió la presentadora junto a la imagen. De forma casi inmediata sus fans no dudaron en admirar su belleza e incluso le recordaron a Zague lo que perdió.

"Tan preciosa mujer", "Lo que perdió el Zague", "Bellísima", "GUAPÍSIMA y que piernas, " No me canso de decirte las hermosas piernas que tienes", " Luce bellísima con ese vestido @paolarojas y permítame decirle con mucho cariño y respeto qué tiene lindas piernas buenos días belleza", son algunos de los comentarios en la publciación.

El pasado mes de agosto, Paolaa Rojas reveló el requisito que debe cumplir su hombre perfecto. Durante la emisión del programa Netas Divinas de Unicable, las conductoras del mismo, entre ellas, la periodista Paola Rojas, hablaron de lo que no les gustaba de un hombre y más bien, cuál sería el requisito número uno que pudiera conquistarlas y por el cual sería el hombre perfecto, en su caso, Paola, lo dijo de manera tajante.

Es evidente que luego de haber pasado por un problema muy fuerte de desamor, la conductora de Al Aire con Paola, tenga bien claro lo que quiere y necesita en su vida; pues aunque ha dicho que aún no está lista para casarse de nuevo, no está cerrada a la posibilidad de tener una pareja.

Paola fue muy directa, y se ve que lo tiene muy definido. Pues lo que más le interesa, además de ser un tipazo, es que tenga una excelente relación sus hijos, de lo contrario, ni hablar.

"Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada", aseguró.

