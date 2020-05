Marysol Sosa, hija de José José, enternece con foto de su embarazo

La hija de José José, Marysol Sosa, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo enterneció a los usuarios de las redes sociales al compartir una fotografía de su panza en su Instagram. Marysol Sosa está a unos días de dar a la luz "pronto" escribió la hija del Príncipe de la Canción junto a la imagen.

En este mes de mayo, Marysol Sosa, dará a luz a segundo hijo por lo asegura estar muy emocionada en convertirse en mamá. Pese a que el mundo enfrenta una difícil situación por la pandemia de coronavirus, al igual que muchas mujeres, Marysol ha sabido enfrentar y cuidarse está situación.

No es la primera vez que la hija del Príncipe de la Canción comparte imágenes de los momentos más importantes de está etapa tan maravillosa en su vida. Hasta el momento la imagen de su panza tiene más de 4 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios en donde le desean a Marysol mucha suerte en su parto.

Anteriormente, Marysol manifestó que aún duele la muerte de su padre pero que el nacimiento de su próximo hijo representa el regreso de El Príncipe de la Canción, pues “se va una vida, pero empieza otra”, declaró.

“Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”, señaló durante una entrevista a la revista Hola. A esta misma revista y a diferentes medios de comunicación, Marysol señaló que su bebé llevara por nombre Patricio José.