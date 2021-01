Martina de Una Familia de Diez presume figura en traje de baño

Aunque de estatura bajita, Martina de "Una Familia de Diez" interpretada por la actriz Mariana Botas, siempre ha logrado cautivar a su público, pues no duda en ningún momento de presumir su figura con diferentes trajes de baño y en diversos diseños y colores.

El mar es uno de los sitios favoritos de Mariana Botas de 30 años, quien tras toda una vida entregada a los foros de televisión, siempre gusta de disfrutar de los paisajes naturales más reconfortantes como es la playa, donde está en contacto con el sol y la naturaleza de manera directa.

Durante todo el año pasado, aún con todo y pandemia, Mariana Botas aprovechó el confinamiento para recordar sus viajes a la playa, desde donde lució diferentes outfits playeros, pero fue en el mes de agosto, que la actriz de Televisa brilló a través de una publicación en la que lució un traje de baño color rosa fuerte mientras el mar queaba de fondo.

"Me apareció este recuerdo y no saben las ganas que tengo de ir a la playa!!!", aunque a decir verdad, por la publicación de la actriz, se trata de un TBT, pues fue durante los meses del verano que precisamente no se debía asistir a lugares públicos, debido a que era un momento en el que el contagio por el Covid-19 estaba más fuerte.

"Bella carita angelical y cuerpito de Diosa", "Que chula te ves asi Marianita", "Te amo mi amor, eres una super, super, super belleza, un fan", "Un angel bello, la mujer más hermosa del mundo, una dulce y hermosa princesa, cásate conmigo, te amo belleza!!!!!!!", "Seria un gusto hir con voz a la playa", se pueden leer en los comentarios de algunos fans.

"Que hermosa estás y que lindo cuerpo tienes dan ganas de besarte todo tu cuerpo poco a poquito qué dios te cuide y te proteja", es otro de las contundentes declaraciones de amor hacia la actriz.

Pues cabe resaltar que aunque no tenga la estatura de una modelo o de las actrices más famosas que incluso han llegado a ser consideradas como símbolos sexuales o amores platónicos, el carisma y la belleza de la actriz de "Una Familia de Diez", se ganan por mucho, la atención de los fanáticos quienes ven en Mariana su esencia y no su belleza física.