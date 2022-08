La famosa actriz de cine y televisión, Martha Higareda, quien actualmente goza de un increíble éxito en los Estados Unidos, confesó que en sus inicios en Hollywood fue despreciada, desairada por una colega latina, situación que la puso muy triste y que la desmotivó por completo.

Fue durante una entrevista con Karla Díaz para su programa de Youtube, Pinky Promise, que Martha Higareda habló sobre los desafíos que tuvo que superar para llegar a la cima de su carrera en Hollywood. En este sentido, la actriz confesó que tuvo momentos únicos e inolvidables, siendo uno de ellos el desprecio de una colega latina.

En dicha conversación, la protagonista de rodajes mexicanos como "Cásese quien pueda" o "Amarte duele", reveló que cuando pisó por primera vez tierras extranjeras, y al pensar que sería guiada o tal vez apoyada por sus paisanos, resultó ser totalmente distinto, al ser tratada de manera grosera por parte de una actriz latina.

“A mí me pasó esa primera vez que llegué a Los Ángeles, esa primera vez que yo no sabía inglés, no sabía nada… No voy a decir quién, pero me pasó que conocí a una latina, que no es Salma Hayek”, recalcó la actriz de 38 años. Higareda recordó que inocentemente creyó que aquella persona por ser la única que conocía le brindaría su apoyo, más no fue así.

“Conocí a una latina que estaba haciendo cosas y me acuerdo que fue así de: ¿Qué haces aquí?’. Y yo: ‘Vengo aquí porque quiero entrar’. Y ella: ´¿A qué agencias fuiste a ver? No vayas a esa, porque esa ya tiene a su latina: yo. Me acuerdo que sentí tan feo, dije ‘Eres la única persona que conocía en Los Ángeles y entonces ya no hay’”.

A lo que Karla Díaz añadió lo siguiente: “Dijiste ‘Todo mal, aquí me va a ir fatal’”, recordó la estrella de televisión. La originaria de Tabasco afirmó que ella ve las cosas desde otra perspectiva en cuestión de ayudar: “Si alguien a ti te dio la oportunidad, tú le puedes dar la oportunidad a alguien más. Es muy emocionante ver eso, compartir. Es compartir”, finalizó la estrella de la película No Manches Frida.

