Martha Cristiana revela: 'Mi papá era gay y se vestía de mujer'

El programa de televisión Terapia de Shock, transmitido por el canal Unicable de la cadena Televisa, fue testigo de una confesión propiciada por Silvia Olmedo, conductora del show, de la actriz y modelo Martha Cristiana Merino, quien reveló abiertamente un hecho de su vida íntima, que como el nombre del programa lo marca, dejó en shock a miles de personas.

Al show, la actriz que acudió como invitada junto a conductora de deportes Mariazel Olle Casals, participó sorprendentemente en lo que fue el tema de esa emisión, el cual trató sobre la comunidad gay y de los famosos drag queens, sin embargo, más allá de su confesión, la modelo soprendió con su actitutd tan relajada y open maind. Pues Martha Cristiana reveló entre otras intimidades, que su papá era homosexual.

"Mi papá era gay y mi papá se casó y tuvo hijos y yo soy de inseminación artificial y porque venimos de una sociedad donde era el horror máximo... dime, para el pobre de mi papá, ¡imagínate si lo hubieran cachado vestido de mujer!, ya me imagino la arrastrada que le hubieran dado porque no tenemos la educación", expresó Martha Cristiana.

Y la española Silvia Olmedo le cuestiona sobre cómo menejó la situación su mamá, a lo que Martha respondió:

"No pues es que mi mamá no se dio cuenta, tenía 22 años, era una niña muy inocente, era una niña que estaba educada de una forma muy conservadora, no tenía experiencia. Mi papá era un hombre que venía de París, del urbanismo, donde había vivido un tiempo, y cuando llegó a Puebla cuando mi abuelo era gobernador interino, conoce a la sociedad poblana", continuó.