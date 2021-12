Maroon 5 se presentará en Puerto Rico, México, Brasil y Argentina en 2022

La banda estadounidense de pop rock Maroon 5 intérpretes de éxitos como "Sugar" o "Memories", realizará una gira por Latinoamérica en la primavera de 2022 que incluirá paradas en Puerto Rico, México, Brasil y Argentina, entre otros lugares.

El productor Paco López y la empresa Live Nation anunciaron el pasado viernes que el concierto de Maroon 5 en el Coliseo de Puerto Rico, el principal escenario de la isla, será el próximo 28 de marzo y que la venta de boletos comenzará el martes 14 de diciembre.

Maroon 5 regresó en 2021 a los escenarios de Estados Unidos realizando 30 conciertos frente a más de 450.000 fanáticos y el próximo año continuará su gira a nivel internacional.

Las primeras fechas programadas son diez espectáculos a partir de finales del próximo marzo en, además de los ya citados países, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica, según el comunicado. Esta es la primera gira internacional luego del lanzamiento del álbum de "Jordi", para el sello Interscope, que incluye el más reciente éxito de la agrupación, "Beautiful Mistakes".

Este álbum fue lanzado el pasado junio y obtuvo una Certificación de Oro de la RIAA el mismo mes de su lanzamiento.

La banda Maroon 5 es tres veces ganadora del premio Grammy y recientemente obtuvo la certificación de Diamante de la RIAA por su tema "Girls Like You", en la que participa la cantante Cardi B.

Esto marca el segundo récord Diamante que el grupo obtiene este año luego de que recibiera la certificación por el sencillo "Moves Like Jagger", con Christina Aguilera.

Maroon 5, que alcanza una audiencia mensual de más de 45 millones de oyentes en Spotify, ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. EFE

"We're excited to continue our 2021 Tour into 2022 and announce new dates in Latin America! Stay tuned for onsale information and more dates to come!" (¡Estamos emocionados de continuar nuestra gira 2021 hasta 2022 y anunciar nuevas fechas en América Latina! ¡Estén atentos para obtener información sobre la venta y más fechas por venir!), escribió con emoción la banda estadounidense el viernes pasado.

Con información de MAROON 5 / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Maroon 5

