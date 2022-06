Marlene Favela se despide de Fernando del Solar: ‘Te recordaré con tu alegría’

El fallecimiento del conductor de televisión Fernando del Solar causó gran conmoción en el medio artístico y entre el público mexicano que lo había seguido a lo largo de los años en la pantalla chica, y una de las famosas que reaccionó ante su deceso fue Marlene Favela, quien lamentó su partida en redes sociales.

Cuando Fernando del Solar llegó a México lo hizo para probar suerte como modelo y esa fue una de las etapas en las que coincidió con la protagonista de “Gata salvaje”, quien se despidió del ex presentador de “Venga la alegría” rememorando la última vez que lo vio y platicaron de sus épocas en la pasarela.

“Te recordaré con tu alegría”, fue una de las frases que Marlene Favela dedicó a Fernando del Solar en redes sociales, provocando miles de reacciones por parte de los fans de ambos que todavía están asimilando la triste noticia con la que el medio del espectáculo se cimbró este día.

La última vez que lo vio

En su perfil de Instagram, la actriz duranguense compartió una fotografía en lo que parece ser el foro del programa “Hoy”, de Televisa, durante una visita que realizó cuando Fernando del Solar era parte del elenco de conductores de este matutino.

En la imagen, Marlene Favela aparece luciendo un entallado vestido morado y unos botines en color rojo, mientras apoya su mano en el brazo del conductor de TV, quien a su vez utilizaba una camisa blanca, un chaleco oscuro y unos pantalones negros con tenis en azul marino.

“¡Así fue la última vez que te vi, nos reímos mucho y recordamos nuestro tiempo en las pasarelas! Y así te recordaré con tu increíble espíritu y tu alegría @fernandodelsolar”, fue el mensaje que la empresaria mexicana compartió junto con la fotografía.

Con ello, Marlene Favela hizo alusión a la profesión de modelo con la que Fernando del Solar llegó a México hace algunas décadas con el sueño de triunfar, aunque la fortuna le sonrió en otra área: la televisión, donde se consolidó como uno de los presentadores más queridos por el público mexicano.

Los fans de Marlene Favela y de Fernando del Solar se manifestaron en los comentarios del post de la famosa lamentando la partida del argentino, naturalizado mexicano, y pidiendo por su eterno descanso.

“Todavía no lo puedo creer“, “Ya está en otro nivel, donde ya no sufre“, “Descanse en paz“, “Estoy triste“, “¿Qué le pasó?“, “Mi niño bonito, ya no sufres”, “¡Qué lamentable noticia de Fernando… QEPD!”, “Que tu amigo descanse en paz. Deseo pronta resignación a la familia”, son algunos de los comentarios que se lee en la red.

