Marlene Favela rompe el silencio y habla de su divorcio

Marlen Favela dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Facebook que tomó una de las decisiones más importantes en su vida como lo fue separarse del papá de su hija, George Seely; esto después de que la pareja cumpliera tres años de casados. Esta noticia causó impacto entre sus seguidores de la actriz, debido a que su bebé apenas tiene pocos meses de nacida.

Marlen explicó concretamente su separación y afirmó que no fue motivo por algún proyecto relacionado con su carrera artística debido a que la actriz tomó la decisión de no regresar al medio artístico puesto que ella jamás pondría en riesgo a su familia; sin embargo, los rumores empezaron a correr por medio de las redes sociales; hecho que la motivó a dar una declaración.

“Quiero decirles que sí, estoy separada. Si pedí el divorcio y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente de que con el hombre que me estaba casando y de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida”, afirmó la actriz.

Favela siempre ha dejado en claro que se casó con un buen hombre con el que formó una maravillosa familia, aunque ella siempre ha estado consciente que las cosas a veces tienen que terminar; y en ese sentido, en lo que respecta a la familia de su esposo a todos les tiene un especial cariño debido a que la trataron con respeto y la recibieron con mucho cariño.



El ex esposo de la actriz es de origen australiano y ella habló acerca del crecimiento de su primera hija, a quien educará para que conozca el idioma, la comida, la música y costumbres de su padre. Ella no acabó en malos términos con su ex marido, pero lo que asombró a los internautas es que no le pedirá una manutención para su hija puesto que ella la mantendrá como lo ha hecho desde el inicio.

"No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hehco desde el día en que nació, cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y porque no le importe, sino que simplemente en este momento su situación no se lo permite. Entonces quiero aclarar muy bien esto...", aseguró.

Marlene Favela y el George Seely se casaron en el mes de diciembre del año 2017 en una ceremonia que se celebró en exclusiva en Querétaro, México. A este evento importante acudieron celebridades del medio artístico como Altair Jarabo, Fabiola Guajardo, Rodner Figueroa, entre otros.