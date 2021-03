Marlene Favela revela si acepta que la nueva pareja de su ex esposo, conviva con su hija Bella

Luego de tres años de matrimonio de la actriz Marlene Favela con el empresario australiano George Seely, fue en junio de 2020 que ella solicitió el divorcio y aunque quedó en buenos términos con su ex pareja y padre de su hija Bella, hora hace sorprendente revelación sobre si aceptaría que una nueva pareja de Seely conviva con su hija.

Marlene Favela, fue abordada por la prensa mexicana a las afueras de Televisa, donde empezará grabaciones para su próxima telenovela, y a quienes les contó sobre su nuevo personaje en "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro, en el que interpretará a una mujer buena y será su quinta telenovela de la mano de dicho productor. "Mi personaje es buena, me van a ser la vida imposible", reveló.

En el vídeo publicado en YouTube por el periodista Eden Dorantes, la actriz también habló sobre el proceso de ataptación entre ella y su hija durante su nueva telenovela en su rol de mamá, Marlene Favela dijo que cuando le toque grabar en locaciones, se llevará a s pequeña Bella; no así cuando le toque grabar en foro. Sin embargo, dejó en claro que lo que quiere es pasar el mayor tiempo con su hija.

Y entre tanto, la actriz opinó sobre la nueva conquista de George Seely: "Es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho a rehacer su vida, no le veo ningún problema", dijo la actriz de "Pasión y Poder" (20115-2016).

Por otro lado, la prensa le preguntó si ha pensado en rehacer su vida; así respondió Favela: "Pues lo que pasa es que yo me la paso trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo, además que ¿sabes qué digo? que en este proceso, en este momento de mi vida, sí estoy dedicada al 100% de mi vida; o sea, sí quiero que mi hija tenga toda mi atención. Entonces ahorita no he pensado en eso y además esas cosas llegan; creo que este no es el momento".

Por otro lado, reveló si está de acuerdo en que la nueva conquista de George Seely conviva con su hija Bella, así lo dijo: "Si es la pareja de su papá, por supuesto que puede convivir con ella, que sea una mujer que quiera a mi hija, eso es lo que más le pido yo a la vida esté rodeada de amor, de la pareja de su papá; si en algún momento yo [tengo pareja] no lo sé, porque ahorita digo que no, pero no lo sé y por supuesto que sí.

Y en cuanto a la relación que guarda con George Seely, la actriz la visualiza como su socio en el proyecto más grande de su vida: "Vamos a tener relación en el proyecto más importante de nuestra vida que es Bella, entonces, siempre mi hija va a estar rodeada de amor, de armonía, de todo porque yo quiero lo mejor para ella; yo como mamá, me pongo a pensar y digo: 'Mi hija tiene que sentirse feliz en todos los lugares, con todas las personas y en todos los aspectos de su vida y yo voy a trabajar para eso".