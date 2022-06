Marlene Favela presume graduación de su hija y su ex reacciona

Desde que se convirtió en madre, Marlene Favela no para de presumir a su hija Bella y constantemente sube fotografías al lado de ella, pero en una de sus más recientes publicaciones celebró un logro de su pequeña y lo compartió con sus admiradores en redes sociales, sin imaginar que iba a obtener una respuesta de alguien que quizá no esperaba.

En su perfil de Instagram, Marlene Favela presumió la graduación de su hija en su primera etapa estudiantil, mostrándose muy orgullosa por este avance y deseándole todo el éxito del mundo en lo siguiente que venga en su preparación, señalando que siempre estará a su lado.

La publicación cosechó cientos de comentarios por parte de los seguidores de la protagonista de “Gata salvaje” y su ex George Seely también reaccionó a las imágenes, dejando unos comentarios en el post que llamaron la atención de todos.

Lee también: Marlene Favela destaca rating de ‘El Zorro: la espada y la rosa’ en España

Orgullosa mamá

La actriz de televisión sorprendió a sus fans cuando compartió una serie de fotografías en las que posó al lado de Bella Seely, presumiendo un diploma de su graduación en su primera etapa escolar y muchos quedaron impresionados por la belleza de la pequeña y por lo mucho que ha crecido en los últimos meses.

El gran estilo para la moda que tiene Marlene Favela se lo está inculcando a su hija, quien lució un vestido de mangas largas y falda de peluche en color rosa, acompañando por unas mallas blancas y unos zapatos tipo bailarina, además de una cinta en el cabello.

Lee también: Marlene Favela rompe el verano con elegante outfit de falda larga

Por su parte, Marlene Favela lució una falda larga y cuadrada en colores gris, negro, rojo y blanco, que combinó con una blusa de cuello alto y manga larga en negro, llevando el cabello suelto y peinado con ondas en las puntas, dedicándole un tierno mensaje a su hija.

“Felicidades, mi princesa hermosa, ahora comienza para ti una etapa maravillosa llena de diversión, sorpresas y muchas aventuras. ¡Que Dios bendiga tus pasos, eres mi regalo de vida, te amo @bellaseely_!”, fue lo que escribió la duranguense, haciendo reaccionar a su ex.

George Seely, a la distancia, escribió un par de mensajes en la publicación, los cuales posteriormente se perdieron entre los demás: “Congratulations Bella, well done” y “Well done Bella, I’m very proud of you”, fueron los dos comentarios que dejó en la publicación.

El resto de los fans de Marlene Favela en Instagram también se manifestaron con felicitaciones para Bella: “Felicidades a la princesa de la casa”, “Ya salió del kinder, una etapa muy bella para ella, felicidades”, “Bellas las dos, están bien lindas y bien bonitas”, “Muchas felicidades a tu princesa”, “¡Es tan adorable!”.

Síguenos en