Marlene Favela habla de su supuesta rivalidad y lucha de egos con Marjorie de Sousa

Luego de que se diera a conocer el elenco de la próxima novela de Televisa, La Desalmada, proyecto del que Marlene Favela y Marjorie de Sousa serán parte, la actriz mexicana, recordada por protagonizar Gata Salvaje, aclaró si existe una rivalidad y lucha de egos con la venezolana como se ha especulado recientemente.

Fue durante una entrevista al programa Hoy que Marlene Favela puso fin a los chismes y especulaciones de que entre ella y Marjorie de Sousa hay una enemistad, pues aunque no son íntimas amigas, la actriz de 43 años dejó claro que no se lleva mal con su colega, pues incluso han compartido proyectos en tres ocasiones.

" Sabes que está es mi tercera novela con Marjorie, hicimos Gata Salvaje, hicimos Corazón apasionaddo con Guy Ecker y ahora, me encanta que nos pongan como la buena y la mala, porque siempre está padre eso", dijo la modelo mexicana durante la entrevista exclusiva a Hoy.

La protagonista de Gata Salvaje expresó que pese a que se dice, que precisamente en estos proyectos en los que han trabajado juntas habrían adquirido la rivalidad por lucha de egos, la famosa negó rotundamente que fuera así, pues entre ellas no ha pasado absolutamente nada.

"Es mi tercera novela, nunca hemos teniddo absolutamente nada y no tiene porque, porque cada quien está haciendo lo que le corresponde", reveló la famosa actriz de Televisa. Tras desmentir tal situación, Marlene Favela aprovechó las cámaras de Hoy para dejar claro que entre ella y Marjorie de Sousa no existe la competencia porque son totalmente distintas y opuestas.

"Claro, porque ella va a ser un personaje totalmente diferente al mío, ella va a ser la mala y yo soy la buena, siempre me toca con ella, siempre me toca, yo ser la buena y la mala, a ver si algún día a mi me ponen de mala y a ella de buena", expresó la actriz mexicana entre risas.

Para finalizar la entrevista, la protagonsita de Contra viento y marea reveló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, trabajando, disfrutando de su hija y disfrutando de su soltería. "Lo más importante es mi hija, si ella está feliz, yo soy feliz, ahorita concentracida en este proyecto maravilloso, con muchas ganas de mostrarle al público algo para que se diviertan y entrengan después de esto que estamos viviendo", indicó.

Cabe señalar que aún no comienzan las grabaciones de La Desalmada y el chisme de que Marlene Favela y Marjorie de Sousa se odiaban corrió la esfumó como el humo.