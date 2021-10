Marlene Favela consintió a sus seguidores posando en mini falda y botas

Recientemente la hermosa actriz mexicana Marlene Favela apareció en las redes sociales con una coqueta mini falda y unas botas, look con el que celebró haber llegado a sus primeros cinco millones de seguidores de Instagram.

Tras su participación en la exitosa telenovela La Desalmada, Marlene Favela, cada vez más sigue ganando seguidores en sus redes sociales, llegando a más de 266 mil en Twitter, en TikTok 2.1 millones y ahora en Instagram llegó a los cinco millones en Instagram por lo que consintió a sus fans con una sensual mini falda y botas.; look que combinó con una blusa de manga larga negra y una boina.

"Ya somos 5,000,000! Gracias por su infinito amor para mi, no solo es un número es un espacio maravilloso de personas que tenemos cosas en común!!!. LOS AMO", fue el mensaje con el que la estrella de Televisa acompañó la imagen con la que festejó haber sumado cindo millones de seguidores.

Cabe mencionar que el sensual y elegante atuendo rosa con negro enamoró a más de uno. Hasta el momento la fotografía de Marlene Favela lleva más de 188 mil Me Gusta y cientos de comentarios, en donde los usuarios no sólo han admirado su belleza si no que le han demostrado su apoyo total.

"Tan tenaz mi Gata @marlenefavela", "Muchas felicidades Marlene!!", "Felicidades . Estás muy bella, toda una Miss Universo", "Esta guapísima", "Muchísimas felicidades", "Hermosa", "Bella", "Felicidades reina", "Felicidades mi reina te mereces eso y muchísimo más", son algunas de las reacciones en la publicación.

Cabe señalar que la actriz de 44 años retomó su carrera con mucho éxito tras años de haber esta alejada de los sets de grabación debido a que se dedicó por completo a su matrimonio con el empresario francés George Seely y con el nacimiento de su hija Bella.

Sin embargo, el matrimonio de Marlene Favela y George fue muy breve por lo que más tarde la famosa decidió regresar al mundo de las telenovelas y justamente en la producción de La Desalmada, historia protagonizada por Livia Brito y José Ron.

