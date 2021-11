Sin duda alguna una de las actrices que se encuentra en uno de los mejores momentos, tanto profesional como personal es Marlene Favela , pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues la famosa ha tenido que vivir momentos difíciles como cuando sufrió un derrame cerebral por el que estuvo entre la vida y la muerte por lo que en ese momento hizo su testamento.

Fue a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que Marlene Favela contó uno de los momentos más complicados de su vida; estar cerca de la muerte mientras viajaba de México a Miami, lo que la llevó a pasar tres semanas en terapia intensiva tras someterse a una cirugía de cerebro.

“Llego a Miami y siento una presión aquí (en la frente) y dije 'ya la alergia'. Me voy a casa de mi mejor amigo y le dije 'me siento medio mal'. Sentía presión y me bajé a correr una hora a la caminadora. Subí y dije 'sí es gripa total', sentí como cuerpo cortado. Me acosté y empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos, le dije 'no es normal, llévame a un hospital ya'. Nos fuimos a una clínica y le dijeron a mi amigo 'llévala de emergencia a un hospital porque trae algo en el cerebro' ”, expresó la famosa de 44 años a quien los médicos le pidieron que hiciera su testamento.

Marlene Favela contó que luego de varios estudios, los doctores le informaron que había sufrido un derrame cerebral. “Nos dijeron 'la señora trae un derrame cerebral'. Esa noche entra por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen 'hay que tenerla en observación para ver si el cuerpo la absorbe'. El cuerpo no la absorbe, dijo 'hay 2 opciones, tenerla en observación 2 semanas en terapia intensiva o la cirugía' ”, contó la actriz de La Desalmada.

La protagonista de Gata Salvaje dijo que los doctores advirtieron lo peor pero su edad influyó e incluso los doctores le pidieron que hiciera su testamento. “Me paso tres semanas en terapia intensiva, llegan y me dicen 'no absorber el cuerpo, eres una mujer joven, fuerte y lo más seguro es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo porque puede haber infección, toma la decisión, habla con tu familia, haz tu testamento '”, indicó la artista.

Marlene Favela confesó que ella siguió las indicaciones de los doctores y ese mismo día que le dijeron que hiciera su testamento habló con sus familiares, pero también con su mánager quien le dio una grandiosa noticia. “Hablé con mi familia y les dije ‘ya tomé mi decisión’, ese mismo día me llama mi mánager y me dice te quieren para una telenovela… Yo entro a mi cirugía el jueves y el lunes ya estaba en los foros grabando, eso sí con un aplique y rapada”, destacó la famosa.

La actriz que encarnó el personaje de Leticia Lagos en la exitosa telenovela La Desalmada manifestó que sufrir un cerrame cerebral y vivir para contarlo ha sido uno de los momentos más retadores de su vida. “Mi cirugía fue un éxito maravilloso, no necesité rehabilitación, no necesité medicación y sí soy muy bendecida. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso, al momento de la cirugía la arteria va por un lado y la vena va por otro, entonces ya no hay manera de que vuelva a tener ese evento en mi vida”, finalizó.

