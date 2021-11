Marlene Favela abre su corazón y reconoce que fue muy feliz con George Seely

Desde que se separó del empresario australiano George Seely en 2019, Marlene Favela había mantenido un perfil muy bajo y no hablaba demasiado de lo que fue su matrimonio y de su ex marido, con quien engendró a su hija Bella, pero ahora, la actriz de telenovelas abrió su corazón y soltó tremendas declaraciones sobre su relación con su ex.

Fue en junio de 2019 cuando la protagonista de “Gata salvaje”, telenovela producida por Venevisión, anunció su separación de George Seely, aunque no dio a conocer los motivos que le hicieron tomar la decisión y saltaron muchos rumores sobre la verdadera razón por la que se divorció, pero ahora, la histrionisa mexicana se refirió a su ex esposo y reconoció que fue muy feliz con él.

En una charla que sostuvo Marlene Favela con Jomari Goyso para el programa “Sin rodeos”, la famosa abrió su corazón por primera vez y habló largo y tendido sobre su matrimonio, admitiendo que mientras estuvo casada con George Seely éste la hizo muy feliz.

Fue justamente en la cuenta oficial de Instagram de Jomari Goyso donde se realizó la entrevista a la actriz duranguense, quien esta vez no se guardó sus sentimientos y habló sobre su ex y sobre cómo lleva su relación con él ahora que están divorciados.

“Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija, yo fui muy feliz con el papá de mi hija, yo tuve un matrimonio muy feliz“, sostuvo Marlene Favela, quien agregó que cuando su relación terminó se dio cuenta que es lo más importante en su vida era la estabilidad de Bella.

“Mi hija es la prioridad más grande de mi vida, yo no le tengo que mermar a ella nada, nada, ni momentos, yo creo que yo no he llorado hace muchísimo tiempo no porque no quiera, sino porque la veo a ella y digo ‘¿Pero por qué voy a llorar si lo tengo todo?’”, comentó la actriz de “La desalmada”.

“Yo he tratado que su entorno sea como si no estuviéramos en diferentes casas, he tratado de que sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual, que tenga lo que ella necesita por igual, no soy esa mamá que dice ‘ah, no porque esto’, al contrario, porque en mi vida mi prioridad es mi hija por encima de mí“, enfatizó Marlene Favela.

Aunque su matrimonio con George Seely no funcionó, Marlene Favela no le cierra las puertas al amor pero sí aseguró que no está en busca de una pareja y espera que si se da en el futuro sea algo muy natural, pues por el momento ella es muy feliz con su pequeña hija Bella.

“Esas cosas no las decido yo, cerrada no estoy pero también mi prioridad es mi hija, yo no le voy a quitar ni tiempo ni momentos ni nada, si la persona que llegue me acepta con el paquete completo, y además no sólo me acepta, sino que ama a mi paquete, será bienvenida, si no, la verdad es que yo me amo mucho y soy muy feliz conmigo misma, aunque nunca está de más un compañero, no me hace falta“, finalizó.

