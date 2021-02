Marjorie de Sousa y su bikini rojo ¡ideal para primavera!

Como una de las divas venezolanas que es, Marjorie de Sousa mostró su sensacional bikini rojo ¡ideal para usar en la temporada primavera-verano!, con el que además ¡lució cuerpazo! Y como siempre, fue ampliamente aplaudida por sus más fieles seguidores, en especial, el gremio masculino.

Las mujeres empoderadas como Marjorie de Sousa, quien ha dado a conocer su incomparable belleza mediante su participación en múltiples telenovelas, como protagonista y la villana más sexy, suelen esperar la época para lucir mejor su figura con diminutos bikinis y atrevidos trajes de baño, como los que la actriz venezolana suele "vestir" para lucir sus curvas.

Fue en agosto de 2020, que Marjorie de Sousa, compartió una fotografía en la que precisamente aparece modelando un diminuto bañador color rojo carmín, mientras luce unos "tubos" de latas de un conocido refresco, en la cabeza para moldear su cabello, mientras bebe uno de estos.

Pero además, la ex pareja de Julián Gil, luce muy coqueta, dentro de la piscina, intentando desamarrarse uno de los listones de la mini tanga que trae puesta, con lo que subió aún más, los ánimos de los usuarios de Instagram así como de los internautas en general.

"Aquí pendiente!!! por si llega el morenito de mi amor... los amooooo", escribio la venezolana más codiciada de las redes sociales, refiriéndose al refresco de cola que estaba tomando, por su color oscuro.

La instantánea compartida por Marjorie, ha causado más de 116,880 reacciones desde el verano pasado, también ha generado intensos comentarios, sobre todo de los fanáticos del gremio masculino de la actriz. Así se leen algunos:

"Cuasi, pa mi una Marylin Monroe, veneca, adorable tu exquisita belleza, te doy un 10!", "Aqui voy yo si es tu gusto", "Te hace falta tu guarda espalda bebe hermosa, eres una diosa... poniéndome fuerte para ti bebé", "Me encantas preciosa", "Hermosa completita", "Con todo respeto, eres muy hermosa", "That is a good one" (Esa es buena), "MADRE SANTA", "Rubia estás acabando -con ese bikini rojo", "Alli pendiente por si llegas tu!!! Jajajajaka @miguelsousads quiero una foto asi necesito la cuerpa".

Y es que, la belleza de Marjorie de Sousa, además de ser incomparable, ¡no tiene límites!, pues desde siempre, la venezolana ha logrado posicionarse como una de las actrices venezolanas más admiradas.