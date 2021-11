Marjorie de Sousa y el video con Pedro Moreno que la salvará en La Desalmada 2

Durante 2020, la actriz Marjorie de Sousa había retomado su carrera como cantante y fue en agosto de ese mismo año que lanzó el tema "Morenito de mi Amor" y el vídeo, cuyo proyecto fue en colaboración con el actor Pedro Moreno, quien se dice, será el actor que la salve del villano en "La Desalmada 2".

Pues así lo dejaron ver las últimas escenas del melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa este 2021, cuando el actor cubano apareció al final de la historia; lo que dio pie a pensar que su personaje de 'El Camaleón', será quien defienda a capa y espada a Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa) en la segunda entrega de la exitosa telenovela.

No obstante, ésta no sería ni la segunda ni la única vez que Marjorie de Sousa y Pedro Moreno trabajaran juntos haciendo fogosas y atrevidas escenas; pues fue en 2020 -durante plena pandemia- que la venezolana y el cubano grabaron el vídeo del ritmo latino de "Morenito de mi Amor" en voz de la también villana de las telenovelas.

Y para recordar el clip, Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram en la que recordó en un #TBT cómo fue el detrás de cámaras de su aventura en la ficción con el actor cubano:

"Un #tbt muy especial, saber que podemos hacer los sueños realidad debe ser un motor hermoso que nos ayude todos los días para seguir. #morenitodemiamor recuerda que no es malo pararte y ver por dónde te gustaría más continuar…. Los amo", escribió la también cantante de 41 años.

Durante el vídeo recordado por de Sousa, se pueden apreciar los acercamientos que tuvo con Pedro Moreno, y así mismo, el lugar, los elementos y los vestuarios y maquillaje para la realización del clip.

Pedro Moreno es uno de los actores cubanos que ha destacado por su galanura en los melodramas mexicanos, así como en Estados Unidos y América Latina, pues además de ser muy guapo, tiene mucha presencia en los foros de televisión.

Como galán o villano de telenovelas, el histrión de origen cubano, ha dejado huella en varias producciones como telenovelas o reconocidas series y a decir verdad, es uno de los villanos más despiadados si se lo propone, lo que supone que es quien le dará batalla a Octavio Toscano, antagonista interpretado por Eduardo Santamarina en "La Desalmada" y en la segunda entrega de ésta.

Por ello, Marjorie de Sousa eligió trabajar con él en su proyecto musical, aunque no ha sido la primera vez que han compartido créditos juntos, pues la venezolana y el cubano sacan chispas de la pantalla actuando juntos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!