Marjorie de Sousa viaja de nuevo y presume una nueva aventura

La tarde de este domingo, la actriz Marjorie de Sousa ha dejado ver que estuvo de nuevo en el aire tras abordar un avión y dirigirse hacia una nueva aventura; en tanto, la venezolana también dejó a sus fanáticos con la duda de a dónde se dirigía y para qué, es decir, con qué objetivo.

Y es que desde que estaba esperando su vuelo en el aeropuerto, Marjorie de Sousa empezó a compartir el momento de su nueva aventura, así como una segunda postal en la que se le ve arriba del avión y con una leyenda que pone a dudar a sus fanáticos.

"Y AHORA QUÉ??? A) Trabajo, B) Vacaciones, C) Las dos" y tras trazar un corazón con la trayectoria de un avión, también e lee: "De nuevo" seguido de tres caritas invadidas de corazones rojos.

Pues desde el viernes pasado, Marjorie de Sousa se mostró de nuevo en redes sociales, con un look muy sensual y con toda la buena actitud de regresar a la pantalla chica a entretener a sus seguidores y admiradores.

Aunque dijo también que si se ha perdido tanto de las redes sociales, es porque está muy ocupada en temas personales así como en proyectos con los que pronto volverá a la televisión, pero por supuesto, no ha dejado claro de qué se trata.

Desde el avión y a punto de aterrizar a la ciudad que se dirigía, Marjorie de Sousa compartió una tercera postal y una cuarta recibiendo un canasto de frutas y flores con una tarjeta y su nombre.

Pero hace unos minutos, la venezolana reveló que su viaje a su destino es para prepararse para un nuevo proyecto en televisión, pues la novia del empresario Vicente Uribe se tomó una selfie estudiando un nuevo libreto, tras escribir:

"Estudiemos un rato, #ganaron #worktime [tiempo de trabajo]"; lo que indica que la villana de telenovelas pronto llegará con una sorpresa para sus fanáticos, quienes ya quieren verla en la televisión, en la música y ¿por qué no?, hasta en las series que están tan de moda.

Así que posiblemente, muy pronto se sabrá en qué anda "metida" Marjorie de Sousa actualmente.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!