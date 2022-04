Marjorie de Sousa ventila que su hijo Matías sabe de sus problemas con Julián Gil

A la llegada de Guadalajara, Jalisco al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz Marjorie de Sousa fue abordada por sus fans para pedirle la foto del recuerdo y por la prensa, a la que ventiló que su hijo Matías sabe todo sobre sus problemas con Julián Gil, ex de la rubia y padre del menor.

Y aunque la actriz que ahorita está ocupando su tiempo en la serie "Amores que Engañan" para el canal de televisión Life Time en la que hace pareja con el actor Carlos Ponce, Marjorie de Sousa de dio el tiempo para hablar de cosas personales, así como que en diciembre pasado se enfermó del 'bicho raro' que anda por ahí, hasta sus proyectos de volver a la música.

Una de las reporteras que se aglomeraron para platicar con la rubia venezolana aprovechó para abordar el tema de que Matías cumplió el pasado mes de enero cinco años de vida, a lo que Marjorie respondió contenta: "Sí, cumplió ya cinco añitos, feliz, hermoso, gigante, bueno... qué te digo, babeada con él".

También se le cuestionó sobre si el niño se sorprende del trabajo de ella: "Sabes qué sí, y me da mucha gracia que ve los videoclips y ve todo y se sabe las canciones y digo: '¡Ay, que bonito se siente!'...". En cuanto a si el pequeño Matías se querrá dedicar a la actuación como ella o Julián Gil la actriz dijo que aún no sabe.

Marjorie fue cuestionada sobre la revelación del rostro de su hijo Matías, justamente el día de su cumpleaños número cinco y así respondió: "Pues imagínate, por fin... después de tanto tiempo lo logramos y para mí fue súper importante porque tiene conexión, está muy enterado de lo que hago, puede convivir un poco más conmigo, con todo mi medio, porque literal es un un niño que no tiene una vida como común, entonces tiene que saber que mamá va al set [de grabación]... en 'La Desalmada' me acompañó muchísimo".

Incluso, Marjorie contó que el pequeño Matías tiene más amigos en Miami, Florida que en México, y que cuando llegan a la ciudad no saben ni para dónde ir porque literalmente todo mundo los está esperando.

Por otro lado, ante la insistencia de saber más sobre la relación económica que sostiene con Julián Gil por la manutención de Matías Gil del Sousa -hijo de ambos actores-, la actriz dijo: "No voy a hablar de ese tema; ya dejé mucho tiempo de hablar de ese tema, gracias a Dios estoy muy bien y puedo salir adelante".

Por otro lado le preguntaron: "¿Matías te ha preguntado por su papá?" y Marjorie insistió: "No voy a hablar de ese tema, es una cosa bien privada, y es algo que nos guardamos y ya"; sin embargo, no perdieron la oportunidad de abundar en que tras la existencia de las redes sociales, va a llegar un momento en el que el niño lea todo sobre lo que ha pasado con el tema de la separación de sus padres y sobre todo, los pleitos en los juzgados y demás.

Pero la ahora pareja del empresario Vicente Uribe dijo: "Matías es un niño muy sano, muy centrado y Matías está enterado de muchas cosas, jamás se va a envenenar su corazón y la verdad es que todo es un proceso que poco a poco va a ir viviendo, y él sabe, nos ve en televisión; prendes la televisión y siempre salimos, entonces, no puedes esconder eso... ¡no!".

Entre tanto, cuando se le mencionó lo que Julián Gil le tiene guardado para cuando Matías esté más grande o sea mayor de edad, Marjorie de Sousa dijo que le parecía muy bien pero no hizo declaración alguna.

La entrevista fue compartida por el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!