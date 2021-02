Marjorie de Sousa se burla de los heaters con el estreno mundial de Ni diabla, ni santa

La actriz Marjorie de Sousa, ha retomado su carera en la música, buscando posicionarse como una de las favoritas del el género pop-latino, por lo que tras recibir cientos de críticas, la también cantante, se ha burlado de los heaters, quienes no apuestan por ella como estrella de los escenarios.

Sin embargo, tras una semana de promocionar abiertamente su sencillo "Ni diabla, ni santa" en su cuenta oficial de Instagram, mediante varias publicaciones e historias, la actriz -quien normalmente ha brillado por sus interpretaciones en las telenovelas-, ha sorprendido gratamente a muchos de sus seguidores al demostrar que como cantante cumple varios de los requisitos; aunque muchos opinen lo contrario.

Y es que, es casi desconocido para la mayoría del público, que en 2009 Marjorie de Sousa grabó un disco que incluye 12 temas del género pop, entre los que destacan "Tu forma de amar", "Encadenada" y "La misma que te enamoró".

"Quiero agradecer a todos los que hicimos posible este videoclip. Muchas gracias a todos!!!!", escribió la venezolana en su último post del lunes pasado, en el que además, compartió un fragmento del vídeo de "Ni diabla, ni santa".

A sus 40 años, y depués de haber figurado en 18 melodramas con personajes secundarios, como protagonista o antagonista, Marjorie -quien también se ha posicionado como una de las estrellas más visitadas en las redes sociales, ha dejado claro que sus deseos por regresar a la música no se han quedado guardados en un cajón.

El agradecimiento de la ex pareja de Julián Gil, en su último post, por el ingenio de quienes hicieron posible el vídeo de su tema "Ni diabla, ni santa"; también menciona a todos los involucrados. Por otro lado, el clip que fue estrenado el día de ayer en la plataforma YouTube -en el canal oficial de la ahora cantante-, ha logrado 12,032 vistas en las primeras 24 horas de haber sido estrenado.

Y aunque muchos aseguran que Marjorie de Sousa no ha nacido para cantar, sino para actuar con mensajes como: "Que naca, no ma**s jajaja", o "Un video muy vulgar, otra cosa no se podría esperar", la madre del pequeño Matías, recibió buenas vibras de sus fanáticos en la caja de comentarios:

"Espectacular siempre será todo lo que hagas. Yo también soy ni diabla ni Santa.... Bravo Rubia", "Lo Amé el videoclip...Esta buenísimo...Sos lo más, estoy muy orgullosa de vos Mi Bonita...Éxitos!!!", "Bravo Wera!... exitos", "Excelente linda y bella", "Quedó estupendo".

Sin embargo, las críticas se siguen leyendo en el concurrido post, tales como: "Adefesio total" o un simple "No".