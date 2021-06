Marjorie de Sousa saca su lado más humano mientras que Julián Gil se desploma

Luego de que el pasado 24 de junio, Miami , Florida viviera una de las peorres tragedias al derrumbarse el edificio Champlain Towers South, al igual que muchas artistas, Marjorie de Sousa se solidarizó con los familiares de las víctimas y sacó su lado más humano a través de un emotivo mensaje, mientras Julián Gil se desploma al ver a su hijo.

Fue a través de sus historias de Instagram que Marjorie de Sousa se mostró triste y preocupada por la tragedia en Miami y escribió: “Desde que ocurrió la tragedia en Miami es como imposible acostarnos y no pedir por la gente que sigue atrapada, sigamos orando para que los que aún no aparecen sean encontrados y salgan con bien”.

Pese a los buenos deseos de actriz de Televisa, muchos usuarios de las redes sociales se mostraron incrédulos ante el mensaje de la venezolana, pues aseguraron que sus palabras no concuerdan con la manera en que actua con Julián Gil al negarle convivir con su hijo y más porque recientemente se desplomó al ver lo grande que está Matías.

“Debería de sensibilizarse y dejar ver a su hijo a su papá”, “Ridícula, la caridad empieza por casa. ¿¿Quién te va a creer?? Los buenos deseos primero que tu hijo tenga un padre, que si está vivito y coleando. No está muerto”, “Ella hablando de tragedias y no deja q matias vea a su papá “,Que hipocresía la verdad”, “Imposible creerle a alguien que no le importa el daño que pueda hacerle a su hijo”, son solo algunos de los miles de comentarios que se leen en internet.

Después de las fuertes críticas que recibió, Marjorie de Sousa utilizó de nueva cuenta su Instagram para escribir lo siguiente: “Es importante en esta vida aprender a dirigir tu energía, tu entusiasmo, tu tiempo y corazón hacia personas y cosas que verdaderamente lo valen”.

Cabe señalar que recientemente la villana de las telenovelas compartió un emotivo video junto su hijo Matías, grabación que fue retomada por el programa Suelta la Sopa en donde Julián Gil se desplomó al ver las imágenes del menor con el que no puede convivir.

“Me parte el alma ver estas imágenes y saber que nos perdemos los mejores momentos entre un padre y un hijo. Acá estaré hijo, esperando por nuestro momento”, escribió Julián.

El comentario de Julián Gil dividió opiniones en las redes sociales, sin embargo, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo y Marjorie de Sousa se llevó la peor parte al ser de nuevo criticada.

