Marjorie de Sousa revela que perder a Julián Gil la llevó a una tremenda depresión

Luego de las miles de críticas que han llegado a la vida de la actriz Marjorie de Sousa, en torno a su vida sentimental con el actor Julián Gil y lo que es más, la forma en que lo desafió legalmente para ganar la guardia custodia y la patria potestad, hace casi un par de años, han llevado a la actriz a recordar que el hecho de perder al actor como pareja, la ha llevado a padecer una tremenda depresión.

Así, sin tapujos y con las lágrimas en los ojos, lo contó Marjorie de Sousa en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en su programa "La Casa de Mara" que se transmite por YouTube. Incluso, tras haber hablado de sus inicios en el mundo de la farándula y de que estuvo casada con un actor venezolano, la villana de telenovelas contó lo que pasaría más adelante en su vida sin que se lo esperara.

Marjorie de Sousa inició diciendo que cuando era niña le hacían mucho bullying sus compañeros de la escuela, pues básicamente era la típica niña con frenos. Pero cuando terminó su tratamiento empezó a sentirse más segura y optó por soltarse el cabello.

Su madre la sacudió a tal grado que la hizo reaccionar y salir adelante

Incluso platicó que aunque siempre ha padecido de pánico escénico -motivo por el que no hace mucho teatro-, su trabajo le encanta, y una vez interpretando un determinado personaje, medio logra vencerlo; es por eso que siempre se inclina por proyectos televisivos.

Pero el tema que desde hace varios años está haciendo mucho ruido en la vida de Marjorie de Sousa volvió a ser abordado por Mara Patricia Castañeda y no desaprovechó la oportunidad de cuestionarla sobre el mismo. Y con lágrimas en los ojos, la venezolana de 42 años, dijo que el hecho de perder a Julián Gil la llevó a padecer una terrible depresión.

Eso hasta que que su madre Doña Gloria Rivas, tomó el toro por los cuernos y la sacudió de forma tal que la hizo reaccionar, luego de que Marjorie de había abandonado a sí misma, después de que Julián Gil la abandonara.

"¿Qué te pasa? Te necesitamos los dos [Matías y Doña Gloria], no nos dejes solos porque no tenemos a nadie más".

Marjorie de Sousa revela que perder a Julián Gil la llevó a una tremenda depresión. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

Y es que, luego de algunos años de pasar ese momento amargo en su vida, la villana de telenovelas como "La Desalmada" (2021), reveló cómo fue que luego de estar a punto de casarse con quien en ese momento era el amor de su vida, todo terminó en tragedia.

"Yo estaba destrozada por dentro, llegó un momento en el que no me podía parar de la cama y un día mi mamá me agarró de la mano y me dijo “¿Qué te pasa? Te necesitamos los dos, no nos dejes solos porque no tenemos a nadie más”. Definitivamente fue ella la que me salvó de la depresión", contó Marjorie.

Por último la venezolana de 42 años compartió que realizó todo tipo de ejercicios y dinámicas para dejar atrás el dolor que sintió de ver derrumbado su sueño de formar una familia. Sin embargo, aseguró que hoy en día es una mujer felizmente realizada.

