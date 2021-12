Marjorie de Sousa retó a Livia Brito a besar a José Ron fuera de cámaras

Luego del éxito de la telenovela "La Desalmada", la actriz Livia Brito -su protagonista-, ha seguido recordando las anécdotas vividas durante las grabaciones y entre tantas ocurrencias de la cubana, pidió a Marjorie de Sousa que le impusiera dos retos, y todo parece indicar que la rubia salió regañada.

Livia Brito ocupó su canal oficial de YouTube para contar en un vídeo de poco más de diez minutos, lo que ella vivió en los foros y locaciones de grabación con sus compañeros actores, en este caso Marjorie de Sousa y José Ron, quienes se quedaron boquiabiertos y al mismo tiempo aprovecharon el permiso que les dio, para hacer con ella lo que quisieran en cuanto a bromas se refiere.

Por lo que, mientras Marjorie de Sousa "se servía con la cuchara grande", José Ron se desconcertó de tan sólo ver hasta donde pueden llegar las mujeres cuando se lo proponen, pues sin decir "Agua va", se vio sorpresivamente abrumado por las ocurrencias de ambas.

"Vamos a hacer el reto de los siete segundos, entonces en siete segundos tenemos que hacer el reto, Marjo, me puedes retar a lo que tú quieras y yo lo tengo que hacer, pero no seas gacha [mala], suave, suave...", empezó diciendo Livia Brito frente a la venezolana y al histrión ojiazul.

A lo que Marjorie de inmediato dijo: "Te voy a retar a dos cosas, ¿puedo?" y se refirió a terceros advirtiendo: "Ella solita se puso, solita... Te reto a que le des un beso a Ron [José] en la boca, pero todos lo queremos ver" mientras que el histrión se quedó con la boca y los ojos bien abiertos", lo que por supuesto provocó el sonrojo y las carcajadas de los presentes, además los comentarios de muchos fanáticos que siguen disfrutando de las historias contadas tras bambalinas en "La Desalmada".

Así mismo, el reto número dos que la venezolana quien dio vida a la villana Julia Torreblanca, sería: "Y te reto a que le des una nalgada al Floor Manager que es el más serio de toda la producción, porque si se la doy yo, me va a gritar, me va a comer". Por su parte, la cubana de 34 años, se sorprendió por la petición de Marjorie diciendo: "¡No m***s!".

Acto seguido, estaban a punto de tomar posiciones para empezar a grabar y Marjorie se bajó el cubrebocas para advertir que atrás de ella se encontraba Marco, el técnico en cuestión; por lo que dijo: "Yo lo pensaría dos veces para pegarle una nalgada".

Mientras tanto, Livia Brito se preparaba para cumplir con el reto de la venezolana... Salvador Garcini -el Director de Escena- ensayaba la siguiente escena con los actores y los técnicos y la cubana protagonista se preparaba para acercarse a Marco y darle dicha nalgada.

No hubo momento que no quedara grabado para la posteridad, y antes de que Livia cumpliera el segundo reto, le impuso dos retos a Marjorie, el primero, que se besara con otro de los chicos de la producción pero la salvó la campana debido a que le dijo que era imposible por los tiempos de pandemia, pues a diferencia suya, ella siempre se besaba con Ron por ser la pareja protagónica y además se hacía pruebas periódicamente para verificar si tenían Covid-19 o no. El segundo reto fue que le dijera a Vanessa su- maquillista-, que ya no quería que la maquillara. Marjorie se negó debido a que le faltaba un reto por cumplir...

Y después de las grabaciones de las escenas de la boda de Livia Brito con José Ron como Fernanda Linares y Rafael Toscano, la cubana finalmente cumplió el reto, pero lo hizo cuando se encontraban en una fiesta, celebrando el fin de las grabaciones de la telenovela.

