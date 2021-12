Marjorie de Sousa recuerda su devoción como mexicana y despide a Vicente Fernández

Dos sucesos importantes están rondando por la vida de la actriz Marjorie de Sousa, quien a pesar de ser originaria de Venezuela, se siente mexicana y tras recordar su devoción a la Virgen de Guadalupe que este 12 de diciembre es su día, también despidió con un emotivo mensaje a Vicente Fernández 'El Charro de Huentitán'.

El primero, se trata de la vez que pudo cantarle a la Virgen de Guadalupe en 2019 y el segundo, el fallecimiento del cantante de la música vernácula mexicana Vicente Fernández, que dejó este mundo la mañana de este domingo 12 de diciembre.

Y es que, la noche del pasado sábado 11 de diciembre, cuando apenas varios artistas mexicanos se preparaban para cantarle "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica del mismo nombre en la Ciudad de México, Marjorie de Sousa recordó con una publicación cuando con lágrimas en los ojos e invadida de emoción, cantó a 'la morenita del Tepeyac'.

"No importa donde ni cómo pero siempre te cantaré... te amo con todo mi ser y gracias por tanto madre mía... un hermoso recuerdo, te amo. #felizcumpleañosmadre #felizdíamiguadalupe" escribió la venezolana de 41 años tras dar vida a la villana Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021).

No obstante, ese no fue el otro suceso que la llenó de emoción y/o tristeza, pues la reciente noticia de la muerte del cantante Vicente Fernández, ha puesto un moño enorme en todo México, a igual la partida de la actriz y empresaria Carmelita Salinas, quien apagó su luz el pasado 9 de diciembre, para quien también dedicó una publicación.

"Con mucho dolor lo despedimos Don Vicente, que Dios lo llene de mucha paz y que su familia encuentre la calma. Todo mi cariño y admiración siempre. #Repost @mediaconceptspr with @make_repost", se lee en los primeros renglones de este emotivo mensaje.

Por otro lado, la también cantante, envió su cariño al padre de Alejandro Fernández 'El Potrillo' hasta el cielo y destacó el gran artista que siempre fue: "Un aplauso hasta el cielo don @_vicentefdez, deja un legado impresionante con su música y su arte, vivirá por siempre en nuestros corazones".

Así mismo envió sus condolencias a la familia Fernández nombrando a todos los famosos que están sufriendo la pérdida del padre y esposo, conocido como 'El Charro de Huentitán': "Mi más sentido pésame @vicentefdzjr9 #gerardofernandez @alexoficial. A la familia que Dios me regaló, todo mi amor para ti Chatita, siento tanto tu pena, @myrniis @oscarreyesfdez".

Y continuó: "Un abrazo a la distancia y mi más sentido pésame @vicentemx @elram0ne @sissifdz21

#descansaenpaz #elreydelosmariachis #leyenda #vicentefernandez #donvicente #aplauososalcielo", finalizó el emotivo mensaje de la rubia venezolana.

Quien se vio arropada por el cariño de algunas fanáticos y sitios de Instagram dedicados a la farándula mexicana como @estrellasymas de Gabo Salas. Alguien más destacó que primero se fue Carmen Salinas y ahora Vicente Fernández, motivo suficiente para que el país entero sienta especial tristeza por la partida de estas dos grandes figuras del espectáculo mexicano.

