Marjorie de Sousa recuerda cuando famoso periodista le declaró su amor

Desde que inició su camino por el mundo del entretenimiento, la actriz Marjorie de Sousa ha dejado una profunda huella con cada proyecto, colaboración y logro, por lo que se ha convertido en una de las celebridades favoritas de la televisión y en general, del medio artístico; no por nada, más de uno ha caído rendido a sus pies y recientemente, recordó cuando famoso periodista le declaró su amor.

Fue en una entrevista que el mismo comunicador le hizo y en la que declaró su amor, haciéndole sorprendente revelación. Todo parece indicar que Marjorie de Sousa acababa de colaborar para la revista OPEN, en enero de 2014, y el enamorado de la actriz, le djo que ella era algo más que una actriz para él.

Colaborador de programas de televisión como "Hoy" de Televisa, "Suelta la Sopa" de Telemundo o "Intrusos", fue Jonathan Barajas, el periodista que se atrevió a revelarle a Marjorie de Sousa que ella era su novia sin que ella lo supiera.

Lo que provocó la inmediatas carcajadas de la venezolana de entonces 35 años. Y pese a ello, el periodista no se limitó a declararle su amor y para no olvidarlo, Jonathan Barajas recordó el momento a través de sus historias de Instagram.

Y lo mismo hizo la propia actriz de hoy 41 años, quien sigue cautivando con su belleza a fans y famosos de la farándula e incluso a los expertos en informar; pues no podía dejar pasar este halago para ella, tras haberle declarado su amor su propio entrevistador.

Situación que para ambos famosos ha resultado divertida pero al mismo tiempo, agradecen el encuentro que tuvieron hace casi una década, cuando la ex de Julián Gil, protagonizó también la telenovela "Hasta el Fin del Mundo" (2014-2015) junto a Pedro Fernández / David Zepeda dando vida a Sofía Ripoll.

Y es que se puede ver en un par de tomas, que Jonathan Barajas está muy atento a las respuestas que le estaba dando Marjorie de Sousa en dicha entrevista, lo que indica que de verdad estaba enamorado de ella.

