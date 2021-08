Marjorie de Sousa reacciona tajantemente al "asco" de su ex Julián Gil

Tal parece que la guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parece no tener fin, pues los actores de nueva cuenta se encuentran en el ojo del huracán luego de que el famoso argentino compartiera una imagen en la que sus fans tomaron como una indirecta a su ex, pues dice: "Asco, Dios las cría y ellas se juntan" a lo que la venezolana reaccionó tajantemente.

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez fue cuestionado sobre qué pensaba de la situación que vive actualmente Julián Gil, luego de perder la patria potestad de su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, a lo que el productor lamentó lo que vive su colega y aseguró que él sabe perfectamente lo que se sufre.

"Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados". Todo iba bien hasta ahí, hasta que el productor expresó que él siempre quiso estar al lado de su hijo José Eduardo, fruto de su relación con Victoria Ruffo, pero ella no se lo permitió, historia que se repite con Julián Gil.

Lee también: Con vestido untado al cuerpo, Maribel Guardia es una tentación

"Me da mucho coraje que todavía le pregunten: 'Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?'. Por qué no le preguntan: '¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá?'. Estuve año tras año con abogados tratando de verlo y no me dejaron; ese es mi coraje contra su mamá", enfatizó Derbez.

Pero no todo terminó ahí, pues Julián Gil retomo las declaraciones de Eugenio Derbez y las compartió en su cuenta de Instagram, asegurando que el caso del productor y el de él no era un caso aislado, pues había millones de niños "privados de sus derechos y su libertad. Esta es una enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar…", fue parte de mensaje de Gil.

Y aunque todos pensaban que la polémica terminaría ahí, pues tanto Victoria Ruffo como Marjorie de Sousa prefieren mantenerse al margen de los problemas con sus ex parejas, fue la Reina de las telenovelas, quien encendió la mecha y de una forma muy elegante dejó callados a los actores al compartir una fotografía junto a la venezola en la cual sólo se limitó a escribir "Recuerdos".

Las palabras de Marjorie de Sousa no se hicieron esperar en la publicación de Victoria Ruffo y le escribió que la admiraba profundamente. "Te admiro profundamente", escribió la venezola junto a la imagen que la ex de Eugenio Derbez compartió. El mensaje de la actriz de La Desalmada provocó la irá de Julián Gil quien utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen con el siguiente mensaje: "Asco, Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable. Punto", publicó Gil.

Lee también: Victoria Ruffo le tapa la boca a Eugenio Derbez y posa con Marjorie de Sousa

Como era de esperarse el mensaje de Julián Gil causó toda una controversia en las redes sociales y no sólo llegó a millones de personas, sino hasta Marjorie de Sousa quien reaccionó tajantemente al comentario de su ex. Al mismo estilo que Victoria Ruffo, la venezolana decidió contestar de una forma muy elegante a Julián Gil.

"Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño...", cantó Marjorie de Sousa frente a la cámara mientras se escuchaba el éxito de la cantante española Bebe.

Síguenos en