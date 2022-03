Marjorie de Sousa prepararía su boda y famosa conductora le envía advertencia a su futuro marido

Desde que se vislumbra la próxima boda de la actriz Marjorie de Sousa con el empresario Vicente Uribe, diversos medios y miles de personas en general, han demostrado su preocupación por su próxima vida de casada y para muestra basta un botón; pues una famosa conductora de televisión ya le ha enviado un mensaje de advertencia al multimillonario que piensa esposarse con la actriz.

Y es que, luego de la particular y sonada historia de amor y odio que se ha visto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, actor que en 2016-2017 se convertiría su pareja y con quien procreó al pequeño Matías Gil de Sousa, y de que ella se viera abandonada por el histrión argentino luego de haber dado a luz, las cosas se han puesto de a peso...

Pues como se recuerda, la actriz ha hecho todo por ganar la guardia custodia y la patria potestad del pequeño Matías en un juzgado de lo familiar de la Ciudad de México, con la consigna del juez de que Julián Gil ha perdido todo derecho sobre el niño -incluso no puede ni verlo-, pero sí ha adquirido toda obligación económica con el menor.

Por lo que ante el próximo casorio de la venezolana de 41 años con el empresario multimillonario en el giro restaurantero, una famosa conductora dominicana de nombre Brenda Sánchez, se valió del poder de su palabra y envió importante advertencia a Vicente Uribe en un programa del pasado 1° de marzo de "Como en Casa" un programa de revista de Tele Universo TV de República Dominicana y así lo dijo:

"Tenemos que hablar de Marjorie de Sousa, que definitivamente cada vez que está en las telenovelas tipo villana, pues enamora y encanta a todo el mundo. Pues parece ser que el amor le llegó a la puerta, la ventana o como usted quiera y parece que se va al altar".

Por otro lado, la presentadora de televisión dominicana dijo que aunque últimamente Marjorie de Sousa les había dado de qué hablar solo por escándalo, esta vez, hablarían de su lado romántico, no obstante, no perdió la oportunidad de decir lo que piensa sobre algunos importantes detalles de su actual relación y próximo enlace matrimonial.

"Marjorie de Sousa le dio una nueva oportunidad al amor y esta vez llegará al altar bajo la mano del empresario mexicano Vicente Uribe... 'Están súper enamorados', dijo 'People en Español' -una fuerte cercanía de los tórtolos- que los vieron y ya tienen planes de boda y de tener una familia".

Y su comentario ante dicho esperado acontecimiento en la vida de la actriz venezolana, fue dirigido al empresario: "El amor siempre es bienvenido y qué bueno que a Marjorie le llegó y al señor Vicente Uribe -que no lo conozco-", y continuó:

"Pero exhorto al señor Vicente Uribe que haga pre-contrato prenupcial que diga que si tiene hijos en un futuro si se van a casar, que deje todo claro en un contratito prenupcial, y otra, que si tiene hijos, ella no va a hacer la estupidez que hizo con Julián Gil, porque lo que ella está haciendo con Julián Gil no tiene madre; no sé como las autoridades de México le dan la razón a ella; creo que la razón la tienen los dos y los culpables son los dos", dijo Brenda Sánchez, mientras hacía una petición a producción: "Enfócame aquí, quítame la foto".

"¿Por qué? Porque ahora están de tórtolos, todo es amor... imagínese que ella vuelve y queda embarazada y por ['x' razón] termina con el señor Uribe, óyeme, el gas morado le va a caer a ese señor porque ya Julián Gil lo vivió, o sea, yo no lo estoy inventando, es una realidad; entonces, Don Vicente Uribe, que yo no lo conozco, un consejito de una gente que lo quiere sin conocerlo, ¡cuídese! porque cualquier hombre que esté con la señora -la cual me encanta porque es muy buena actriz-, y muy chula y puede ser excelente persona... pero tiene ciertos problemas de conducta en el buen sentido de la palabra, con ese tema de ex pareja".

"Así que, vivan el amor, disfrútenlo pero blíndese, póngase su chaleco antibalas, por si acaso, cuando el amor no exista", finalizó. Por último, su compañera conductora Kimberly Castillo expresó: "Ahí está, consejo y de a gratis, que eso, hoy en día no existe".

Lo dicho por la comunicadora dominicana Brenda Sánchez se puede ver a partir del minuto 2:28 y hasta el minuto 5:00.

