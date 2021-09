Marjorie de Sousa participó en Miss Venezuela a escondidas de su padre

Antes de consagrarse como una característica villana de telenovelas, la actriz Marjorie de Sousa participó como una de las mujeres más bellas de su país en Miss Venezuela 1999; sin embargo, ante su deseo de coronarse como la soberana reina de belleza, la ahora actriz reveló que participó en el certamen de belleza ¡a escondidas de su padre!

Y es que, Marjorie de Sousa incursionó en el mundo del espectáculo haciendo comerciales para diferentes partes del mundo cuando tenía 12 años, y en esta aventura, su madre fue la única que la apoyó, pues su padre no estaba de acuerdo en que la rubia se dedicara al mundo del espectáculo.

Incluso, la villana de "La Desalmada" producida por José Alberto Castro para Televisa, contó en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin para la sección de "Ponle la cola al Burro" del programa "Hoy", que cuando tenía 14 años, hizo casting para una película en Venezuela y fue la afortunada seleccionada, pero su padre no la dejó actuar.

Pues su principal argumento era: "¡No quiero que hagas eso!" -dedicarse al mundo del espectáculo-, por eso siempre se vio apoyada por su madre. Aunque fue en enero de 2020 -durante la charla con Van Rankin, que dijo que hoy en día la apoyaba más, pues más de veinte años que respaldan el trabajo de Marjorie de Sousa en el mundo del espectáculo, indican que su padre no pudo aplastar sus sueños de brillar y triunfar.

Por otro lado, la hoy madre del pequeño Matías contó cómo fue que incursionó al certamen de belleza de su país: "Ya con 19 años entro a Miss Venezuela -y aunque su padre no la dejó- entré a escondidas, ya luego no le quedó opción porque me veía muy flaca, se dio cuenta porque estaba en el hueso total, pesaba 45 kilos, soy alta y era de las más chiquitas del concurso en ese momento".

"Me obsesioné no sólo con las dietas sino con la rutina; entrenaba tres veces al día, bailaba, teníamos clases de todo tipo, entonces me clavé tanto en dar lo mejor que cuando sí me vi en el concurso dije: "¡Ay!", ¡me veía horrible!; o sea estaba tan flaca que mi boca se veía gigante".

Posterior al concurso, aunque no ganó, la rubia de ahora 41 años, tuvo grandes oportunidades de trabajo con una campaña en la Fórmula 1 en Italia, pero de Sousa no aceptó porque se iría sola. Posteriormente le ofreció hacer una serie Venevisión, pero Marjorie no quería dedicarse a la actuación.

Se vio impulsada por su mentor de Miss Venezuela a aceptar hacer la prueba pero todo fue un caos, pues cuando le pedían que llorara, le daban ataques de risa. Por otro lado, la ex de Julián Gil, explicó que la fueron enseñando a tal grado de que le fue gustando el caprichoso mundo de la actuación y hasta hoy sigue siendo una de las favoritas de la pantalla chica.

México es el país que ha elegido Marjorie de Sousa para vivir, donde tuvo a su hijo Matías y ha experimentado la actuación en todo su esplendor.

