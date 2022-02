Marjorie de Sousa muestra su lado mexicano tras viaje por el Caribe Mexicano

Pese a que la actriz Marjorie de Sousa no es mexicana de nacimiento, siempre ha mostrado su gran agradecimiento a México, el país que la ha visto crecer, y mantenerse como una de las famosas con una de las carreras más sólidas del medio artístico. Y recientemente, ha mostrado su lado mexicano tras viajar por Cancún, México.

Su paso por el Caribe Mexicano, ha hecho a Marjorie de Sousa, trascender de la ficción a la realidad, de los lugares más paradisiacos y turísticos del sureste del país, por lo que la venezolana no ha dejado de compartir cada lugar, cada rincón que conoce.

A través de su cuenta de Instagram, Marjorie de Sousa dejó ver cuánto le ha gustado estar en Cancún, Quintana Roo y sus rincones más cautivadores de esa parte de México. Pues desde posar en el hotel Xcaret con un vestidazo como de princesa de cuento, hasta dejarse ver disfrutando de las aguas cristalinas y verdeazules de los cenotes, la también villana de telenovelas, ha expresado su felicidad.

Esta vez, la también cantante, vivió la experiencia de literalmente caminar en el techo de un lugar -restaurante/comedor- que se llama "Me Traes de Cabeza" y que está dentro de territorio quintanarroense. Además, quien diera vida a la inolvidable Julia de "La Desalmada" (2021) de Televisa, también lució su belleza con ropa de playa en el exterior del lugar.

Mientras tanto, en su descripción se lee: "Que la vida te sorprenda agradablemente, te despeine suavemente, te enamore gratamente. #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte @hotelxcaretmexico #hotelxcaretméxico P.D. juega".

Su manager Alejandra Rodríguez le deseó buena estancia: "Que divertidas y único @xcaretpark @hotelxcaretmexico", "Toda preciosa tuuuuu @marjodsousa", fue el comentario de su club de fans de @sousáticos de Instagram.

La actriz también recibió una invitación a seguir disfrutando de los paisajes y la cultura de México: "Vengan a Puebla el fin, los extraño". "Ohhh Dios, eres la más HERMOSA, tu belleza es Angelical", "Que bella, mi amor", "Que lindaaaaa, oye la tercera foto me dejo sorprendida, me encantó", son otros de los 422 comentarios se pueden leer hasta el momento.

La rubia venezolana, ha logrado también reunir más de 55,200 corazones rojos a través de la publicación de u cuenta de Instagram.

