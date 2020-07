Marjorie de Sousa llora al hablar de Julián Gil

La actriz y modelo venezolana, Marjorie de Sousa, abrió su corazón y contó algunos detalles de la relación que tuvo con el actor argentino, Julián Gil, quien es padre de su hijo Matías. Durante una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda, De Sousa recordó los duros momentos que enfrentó cuando se convirtió en madre y separó de Gil.

Visiblemente afectada, Marjorie contó cómo fue todo ese proceso, ya que en un momento se sintió "fracturada" tras la separación con el padre de su hijo. La modelo señaló que su relación con Jualián Gil se terminó el mismo año que inició, pues, hubo varios factores por los que la relación se fracturó. "En el 2011 fuimos novios, no duramos porque él tenía un proyecto aquí, yo me quedaba en Miami", indicó.

Marjorie indicó cómo comenzó su romance, recordó que se reencontró con el actor en la telenovela mexicana Hasta el fin del mundo, y desde entonces iniciaron una bonita amistad. "Ahí nos reencontramos, nos hicimos muy buenos amigos ahí. Nos empezamos a hablar, a tratar como amigo. Como amigo es una gran persona. Y pues nada, ni siquiera después de eso estuvimos juntos (románticamente), (fue) mucho después, como a los dos años, él tenía una relación, yo estaba saliendo con otra persona", dijo.

Pese a que la telenovela llegó a su fin, Marjorie y Gil siguieron con su amistad, e incluso la actriz reveló que Julián se ganó el cariño de su madre y otros amigos de ella. Pero su relación comenzó cuando tuvieron la oportunidad de estar en otro proyecto, Sueño de amor. Fue durante este tiempo en que lograron procrear a Matías. "Con el tiempo regresamos y las cosas no salieron como pensábamos y ya. Pero salió mi hijo que es un bombón", señaló.

Una de las preguntas que más conmovió a la actriz, fue cuando Mara Patricia la cuestionó sobre cómo ha sido su transformación después de ser mamá, por lo que Marjorie señaló que ha sido un "trabajo interno muy fuerte" y que realmente la ha pasado muy mal. Posteriormente Marjorie dejó a entrever que las polémicas con Gil no la ayudaron en nada anímicamente.

"Pasaron muchas cosas que también como que no me ayudaban a terminar de estar al 100, te puedo decir que ahorita siento que estoy recuperando a Marjorie, porque sí fueron momentos de mucho aprendizaje, no ha sido nada fácil, pues valió la pena todo por verle la cara a mi hijo y por verlo sonreír. Me tocó vivir esto, nos tocó vivir esto y pues ya, de eso aprendí muchas cosas, valoré mucho a la gente que tengo al lado, valoré aún más a mi mamá, y entendí las personas que se fueron, valoro mucho más las cosas", agregó.

La venezonala confesó que en algún momento "quiso tirar la toalla" pero su madre la hizo entrar en razón. "Te juro que es de los momentos donde más ciega he estado, donde más rota, yo sentía que caminaba sobre vidrio y yo creo que ya había llorado tanto que ya no sentía los vidrios en los pies. Era una cosa tan rara, era como un robot, o sea, estaba como en automático, pero me sentía tan fracturada", expuso.

Mara le comentó que muchas personas la consideraban como la villana de la historia, por lo que Marjorie señaló que esto le ha afectado demasiado y más porque se han dicho cosas que no son ciertas. "Más la manipulación, decir cosas que no eran ciertas, y yo no podía, no podía ni hablar. O sea, emocionalmente no podía conmigo, estaba de verdad muy triste. El sueño de mi familia se vino abajo, el verme sola era como, yo creo que todas las mamás lo sienten, que es una gran responsabilidad", finalizó.

