Marjorie de Sousa llama “frustrada” a gente que la critica

Desde su separación y batalla legal con Julián Gil, Marjorie de Sousa ha sido blanco de críticas debido a que muchos seguidores de las redes sociales la han catalogado como una mujer malvada por negarle la oportunidad al actor argentino de convivir con su hijo Matías, fruto de la fugaz relación que tuvieron los actores de telenovelas de Televisa.

Y aunque a Marjorie de Sousa no le preocupan las críticas, recientemente estuvo en el ojo del huracán luego de que su actual pareja, Vicente Uribe, declarara que su más grande deseo es que Matías le diga papá en un futuro.

“Para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande. Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación y la convivencia siguen creciendo; es un proceso completamente natural (...) Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres”, dijo el empresario durante una entrevista con la periodista Ana María Alvarado.

Las declaraciones del empresario causaron toda una polémica por lo que una vez más la modelo venezonala fue atacada en las redes sociales, sin embargo, una vez más, también les hizo frente a las personas que la critican por las cosas que hace en su vida personal y profesional.

“Yo he dejado de ver muchas cosas por salud mental, y la verdad es que estoy tranquila con mi vida, mientras eso sea así, no tengo que darle explicaciones a nadie”, dijo la actriz durante una entrevista para el programa Hoy.

Pero no fue toddo, ya que la actriz dejó en claro que las críticas no le interesan en lo más mínimo, pues si les tomara importante no haría lo que hace o no enfrentaría a los medios de comunicación.

“La verdad yo creo que siempre van a hablar, siempre me van a criticar, siempre… si vamos a hacer caso a eso no estaría aquí, no haría nada de lo que hago y no llegaría o no hubiera llegado a donde estoy, entonces cada quien tiene derecho a opinar y hay mucha gente que está frustrada y no ha cumplido sus metas y a lo mejor necesita desahogarse con alguien y ve que nosotros somos un foco y pueden escribir ahí cualquier cosa, pero bueno, se acepta, se respeta y ya”, concluyó.